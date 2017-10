A Clisson, des fissures arrivées soudainement dans les maisons inquiètent

Au moins une maison, le centre medico social, ainsi que des cabinets médicaux ont leur plafonds fissurés depuis cet été à Clisson, près de Nantes. Une habitante alerte la mairie.

Mireille ne comprend pas. Depuis le 15 août 2017, sa maison "bouge". Et ses plafonds, ses murs, se fissurent. "Même ma nouvelle terrasse est fissurée, et ça s'élargit", s'inquiète la quinquagénaire. Salon, cuisine, chambre... En moins de deux mois les fissures ont envahi toutes les pièces du pavillon. Et pourtant cette maison, où elle vit depuis plus de 30 ans, a toujours été en bon état : "C'est moi qui l'entretiens, j'ai peint les murs, posé la tapisserie, j'y fais toujours attention, c'est toute ma vie."'

La sécheresse en cause

Mireille n'est pas la seule à être dans cette situation. Depuis cet été, la mairie a reçu deux autres plaintes. Des cabinets du pôle médical de la ville et le centre medico social, juste à côté, sont eux aussi touchés par ce phénomène. Selon les services de la maire, la sécheresse survenue cet été pourrait en être à l'origine. Mais impossible de déterminer les causes des dégâts pour le moment. Les habitations concernées ne sont pas assez nombreuses pour ouvrir une enquête locale auprès de la préfecture.

Xavier Bonnet, le maire de Clisson, conseille à tous les foyers concernés par ces fissures arrivées soudainement de contacter leur assurance et de prévenir la mairie pour faire avancer le dossier. Il assure que toutes les habitations impactées pour le moment ne sont pas en danger.