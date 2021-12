À Cluis, le patron du café de l'Union prend fait et cause contre les violences faites aux femmes

C'est une opération unique en France, menée dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Depuis le 25 novembre dernier dans les bars, hôtels et restaurants de l'Indre vous pouvez arrondir votre addition et donner un euro ou plus à une association locale. L'opération est menée par la Préfecture de l'Indre et l'UMIH et les fonds seront reversés à Solidarité Accueil qui aide au quotidien les femmes victimes de violences dans le département. Pour chaque don, vous recevez aussi un sticker avec le numéro d'écoute des victimes, le 3919, afin d'aider à la diffusion de celui-ci. A mi-parcours de l'opération, reportage à Cluis, un village d'un millier d'habitants au sud de l'Indre, où le café de l'Union a décidé de participer à l'opération.

Assis derrière son comptoir le patron, Patrice, a les poils qui se dressent quand il en parle, car la question des violences faites aux femmes, il connaît que trop bien "j'ai travaillé pendant 9 ans et demi au Centre d'accueil des Écureuils à Châteauroux et je faisais des accueils de nuit pour les femmes battues. Donc, j'ai vécu ces choses en faisant ces accueils. Ça m'a beaucoup touché" confie-t-il. Il n'a donc pas hésité une seconde pour mener l'opération dans son village car la question touche tout autant les villes que les milieux ruraux.

D'ailleurs, Patrice souligne l'importance de mener cette opération à la campagne : "c'est bien dans les villages, parce que dans les villes, c'est différent, mais dans les villages, c'est quand même plus renfermé, les gens parlent moins je trouve". La question est pourtant d'autant plus importante que les femmes vivant en milieu rural sont plus isolées, ont plus de difficultés pour avoir accès aux dispositifs d'aides ou même simplement se rendre à la gendarmerie. Surtout, la question est, là aussi, tabou : "on n'imagine pas qu'il y ait des femmes battues dans la commune" explique un groupe d'amies assises à l'une des tables du café. "On se connaît toutes", "On en parle très peu", "On sait que nous on n'a pas à se plaindre et on n'en parle pas", "peut-être que l'on ne fait pas assez attention" réagissent tour à tour Marie-Christine, Joëlle et Monique.

Marie-Christine et ses amies reconnaissent que le sujet est encore tabou à la campagne où "tout le monde se connaît". © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Parce qu'il n'est pas question que de dons, mais aussi de sensibilisation, le groupe d'amies repart avec des autocollants où figure le 39 19, le numéro d'écoute pour les victimes, une bonne initiative selon Marie-Christine, qui réfléchit à le coller sur son téléphone ou son porte-monnaie : "il y a peut être autour de nous des victimes que l'on ne connaît pas. Avec ça, je pense que l'on peut y faire plus attention" note-t-elle.

Renseignez-vous auprès de votre restaurateur pour savoir s'il y participe à cette opération. Cette première édition se termine le 25 décembre prochain.