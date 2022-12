A Collioure, le retour du réveillon du 31 décembre après deux ans d'absence

Après Noël, les festivités continuent ! A Collioure, après deux ans d'absence à cause du Covid, le réveillon de la Saint-Sylvestre est de retour. Avec un thème cette année : la fête foraine. D'ailleurs, c'est une première en hiver, des manèges, stands de tir à la carabine, machines à sous, pêche aux canards et autres, ont été installés sur la Place du Général Leclerc.

Au programme de la soirée : quatre comptoirs festifs, tenus par des associations, installés sur le front de mer. Vous pourrez déguster, avec modération, des vins de Collioure et Banyuls. Ensuite, à minuit pile, le feu d'artifice, lui aussi très attendu, sera tiré pendant une vingtaine de minutes depuis la baie.

25 000 personnes attendues

L'événement, créé lors du passage à l'an 2000, est très attendu à Collioure. Le maire, Guy Llobet, était impatient de pouvoir l'organiser à nouveau : "Je suis très heureux de le mettre en place, dans un contexte un peu particulier où on a envie de sourire un peu, après la pandémie, avec ce contexte économique et de guerre aux portes de l'Europe". Tous les hôtels affichent déjà complet. 25 000 personnes sont attendues le soir du 31 décembre, soit dix fois plus que la population habituelle.

Tout est gratuit, pour tout le monde. Le 1er janvier à 11h, l'orchestre symphonique Perpignan Catalogne, dirigé par Daniel Tosi, jouera le concert du nouvel an en l'église Notre-Dame des Anges, sur le thème des valses de Vienne.