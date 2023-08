À Collioure, les grillades interdites face au risque incendie élevé

Toute flamme est pour l'heure interdite dans les zones naturelles de la commune de Collioure (Pyrénées-Orientales). La municipalité a pris un arrêté en mai dernier pour interdire les grillades en zones naturelles et non-urbanisées, dès que la tramontane souffle à plus de 40 km/h. Et face au risque d'incendie, décrété élevé dans les Albères, et la vigilance imposée par la préfecture, la police municipale effectue des rondes quotidiennes, en plus de celle de la réserve intercommunale de sécurité civile.

"C'est l'usage de flamme qui est interdit"

L'arrêté concerne donc les grillades mais aussi la plancha ou les réchauds à gaz, que des campeurs ou des personnes en pique-nique sur la commune pourraient utiliser. "Et ça jusqu'à nouvel ordre!" précise Guy Llobet, maire de Collioure. Et pour faire respecter l'interdiction, la police municipale de la commune réalise deux à trois rondes par jour, sur le chemin des Crêtes et à l'Hermitage de Notre-Dame de Consolation, où deux places à feux sont répertoriées auprès de la préfecture.

Sur place le gérant Frédéric Pérez veille aussi : "Je suis chaque jour les postes de la préfecture, je suis en contact permanent avec la police municipale et comme ça je peux appeler chaque groupe qui a réservé pour leur dire si à leur venue ils pourront ou non faire des grillades." Une adaptation quotidienne qui impacte la fréquentation du site. "Du fait de cette interdiction il y a moitié moins de monde qui vient pique-niquer ici", constate le gérant.

Vigilance aussi sur l'ensemble des sentiers qui surplombent la commune. "Chaque jour on passe par les pistes forestières de défense contre les incendies", précise Alexandre Cadé, responsable de la police municipale de Collioure. " Ce sont des voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale, mais qui servent aux agriculteurs et aux randonneurs, ça nous permet de vérifier qu'il n'y ait pas un camping-car stationné à l'entrée qui fasse un barbecue".

Mêmes contraintes que pour une zone de risque exceptionnel d'incendie

Ainsi la commune de Collioure, bien que classée en risque élevé face au risque de feux de forêt, se plie aux mêmes contraintes que celles du niveau de vigilance supérieure : le risque exceptionnel d'incendie. "L'été à Collioure on passe de 2 400 habitants à plus de 10 000, on ne peut pas se permettre de prendre de risque," explique le premier magistrat de la commune, avant d'avertir : *"S**i une infraction à l'interdiction de grillade est relevée, *l'amende commence à 68 € mais peut monter jusqu'à 150 € selon la décision de l'officier du ministère public."