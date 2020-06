A Concarneau, le stationnement sera gratuit tout l'été

Le port de plaisance et la ville close de Concarneau

A Concarneau, se garer en centre-ville sera gratuit durant l'été. La mairie a pris cette décision "compte tenu des circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire, économique et sociale due à la pandémie du covid-19, et afin de relancer l'activité économique locale."

des zones bleus jusqu'à trois heures

En juillet et août, la zone bleue s'étendra sur le périmètre habituellement payant. La durée de stationnement sera d'1 heure 30, au maximum. Mais les deux principaux parkings du centre-ville feront exception. Quai d'Aiguillon (office de tourisme) et Place du 8 mai 1945, la durée a été portée à trois heures.

Le parking de la Criée (288 places) sera gratuit et de longue durée. Pas besoin de retirer les badges, les barrières resteront levées. Les parkings de la gare et du lin seront, eux aussi, gratuits et à longue durée.

Attention, une absence de disque visible pourra vous coûter une amende de 35 euros.