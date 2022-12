À Concarneau, un troc de Noël écolo pour des fêtes plus sobres

Les décorations de Noël sont loin d’être écolo. C'est même un des postes de dépense des fêtes de fin d’année qui pollue énormément puisque certaines décorations n’ont vocation qu’à être utilisées une fois.

ⓘ Publicité

À Concarneau, la mairie a organisé un troc de Noël sur le parvis des Halles, à l’initiative de deux jeunes en service civique au service développement durable, ce vendredi 2 décembre.

Le stand du Troc de Noël devant les Halles de Concarneau © Radio France - Astrid Maigné-Carn

Des guirlandes bleues, argentées ou rouges en passant par les boules nacrées et le petit train. Tout y est. Et les couleurs et les paillettes, ça attire les curieux, comme Lauriane, qui a trouvé son bonheur avec une guirlande de Noël. « Nous on est venu prendre mais nous n’avons rien donné » ricane cette jeune mère de famille.

Allison, elle, est venue pour donner « des boules, des guirlandes lumineuses ». Et est repartie, ravie, avec des trouvailles inespérées. « Un petit train en parfait état » se réjouit-elle, qu’elle n’aurait « jamais trouvé dans un magasin ou en tous cas très cher ».

Ce troc de Noël a son petit succès mais il a surtout vocation « à sensibiliser » grâce à six affiches crées par Chloé Riou. En service civique au département développement durable de la mairie de Concarneau, c'est elle qui a eu l'idée du stand. L’idée « c’était de faire le lien entre des associations du territoires et de valoriser le recyclage des décorations qu’on peut très bien récupérer chez ces associations ou chez ses proches, d’ailleurs » explique Chloé Riou. Les affiches abordent différents thèmes : la décoration, les cadeaux, le sapin, le repas de fête, le déplacement et le bilan carbone des fêtes de fin d’année. Parmi les solutions proposées : éteindre ses guirlandes la journée ou encore utiliser des décorations à énergie solaire.