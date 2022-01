A Condat-sur-Vienne, des élèves relèvent le défi "Mission trente minutes" de Thomas Pesquet

Clap de fin pour la semaine olympique et paralympique (SOP) visant à promouvoir la pratique et la culture sportive chez les jeunes. Pour motiver les élèves, Thomas Pesquet a lancé un défi : trente minutes de sport par jour. A l'école Jean Rostand de Condat-sur-Vienne, les petits ont joué le jeu.

À l'occasion de la semaine nationale olympique et paralympique (SOP), Thomas Pesquet lance un défi à tous les enfants de France : réaliser au moins trente minutes de sport par jour. L'objectif : décrocher la lune. " Essayons de faire en une seule semaine, en additionnant toutes les trente minutes de chacun l'équivalent de deux aller-retour sur la lune!", lance le célèbre astronaute dans une vidéo publiée par SOP 2022. A Condat-sur-Vienne, l'école Jean Rostand, labelisée " Génération 2024" relève le défi.

Quand on est bien dans son corps on est bien dans sa tête.

Cela fait trois semaines que les élèves de la classe de CP de Laurence Beyssac se préparent à une épreuve confectionnée de toute pièce, "l'arc'atlhon". Gabriel, 6 ans, explique son principe : "On va faire des tours de terrain, comme un relai et du tir à l'arc."

Dans un contexte sanitaire difficile de début d'année, cette initiative a permis aux enfants de s'aérer le corps et l'esprit. Cette semaine, la moitié des élèves était absents en raison du covid-19. " Quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête. Et puis, on a appris toutes les valeurs du sport, et on a étendu la question des jeux olympiques à pleins de domaines comme la géographie et les devoirs civiques!" se réjouit l'institutrice Laurence Beyssac.

À échelle locale, cette initiative du ministère de l'éducation nationale est soutenue par le comité sportif USEP 87. " Plus tôt, met du sport en place, plus des petites graines vont émerger et permettre d'éduquer des futurs adultes à être impliqués auprès de leurs prochains " souligne Julien Roussel délégué auprès du comité sportif.

Les enfants ont reçu des médailles à la fin de l'épreuve olympique organisée par l'école. © Radio France - Salomé Pineda

Et la médaille d'or revient à... l'équipe rouge de Gabriel et Alice! Les enfants n'étaient pourtant que deux contre trois pour les autres équipes. Face à leur première médaille d'or, l'émotion est de mise " Ça fait bizarre et ça fait du bien !", lance Gabriel les yeux pétillants.

Comme certains enfants ont loupé la grande épreuve de "l'arc'athlon", Laurence Beyssac a décidé de poursuivre la SOP la semaine prochaine. Au programme : des ateliers de découverte des jeux paralympiques. Un petit pas pour les enfants... un grand pas pour leur santé.