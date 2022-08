"On a constamment des problèmes de réception de la TNT" : signal brouillé pour les télés de l'ouest manchois

Regardez-vous la télévision via la TNT ou votre box internet ? C'est la question que pose le conseil départemental de la Manche à 38.000 foyers de la côte ouest, de Barneville-Carteret à Jullouville. Les habitants des 62 communes concernées peuvent y répondre jusqu'au 30 septembre, en version papier disponible en mairie ou en ligne.

L'avenir des trois réémetteurs de la côte ouest en jeu

Il s'agit d'un questionnaire composé de cinq questions seulement : utilisez-vous la télévision via la TNT ? Disposez-vous d'une connexion internet ? Combien de personnes vivent dans votre foyer ? Quelle est votre tranche d'âge ? Dans quelle commune résidez-vous ? Un sondage qui doit éclairer le Département sur le renouvellement des autorisations d'émettre de trois réémetteurs TNT (Montgardon, La Vendelée et Granville).

Parfois, on ne reçoit pas les images plusieurs heures, voire plusieurs jours - Jean-François, habitant de Pirou

"Ça ne sert à rien", souffle Jean-François. "On ne demande pas aux habitants quels sont les problèmes de réception ni ce qu'on peut faire pour améliorer la situation." Lui a une maison à Pirou depuis 20 ans, une commune où l'on capte très mal la TNT. "Depuis que ça a été mis en place, on a constamment des problèmes de réception des chaînes. Parfois, on ne reçoit pas les images plusieurs heures, voire plusieurs jours."

Pas de chaînes françaises... mais des chaînes anglaises

Une situation qui exaspère également Alain. "La télé passe bien une semaine, mais la suivante, un changement météo et c'est une catastrophe. Quand il y a beaucoup de nuages, on la reçoit mieux. Quand il fait beau, on la reçoit moins bien", décrit-il. Résultat, il ne regarde plus France 2 ou France 3. Par contre, il capte très bien les chaînes anglaises. "Comment se fait-il qu'on reçoive super bien les chaînes de Jersey et qu'on ne soit pas foutu de recevoir les chaînes françaises ?"

Une question à laquelle Jean-François cherche aussi des réponses, et il a bien quelques hypothèses : "Il manque forcément un relais dans le coin. Et puis, les Anglais ont des fréquences beaucoup plus puissantes que les nôtres qui interfèrent".

Des courriers envoyés au député et au président du Département

Une solution serait de regarder la télé via une box internet. "Qu'on me rembourse la redevance dans ce cas !", répond Alain. "Je ne vais pas payer la fibre à l'année dans ma maison de vacances." L'accès à la fibre n'est d'ailleurs pas toujours possible, avec plusieurs zones blanches dans cette partie du département. "Il y a aussi des personnes âgées qui ne veulent pas prendre internet", ajoute Jean-François.

Face à cette situation, l'habitant de Pirou a donc décidé début juillet d'écrire au député Stéphane Travert. Son équipe parlementaire a répondu avoir saisi l'ANFR (l'Agence nationale des fréquences). Un autre courrier a également été envoyé au président du conseil départemental, Jean Morin, pour l'instant sans réponse. "Ce serait bien qu'un jour les autorités réagissent, parce qu'on a quand même payé relativement longtemps la redevance télé pour avoir le droit à une réception correcte", espère-t-il.