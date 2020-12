À Contest, l'entreprise Eicla propose des kits de décorations de Noël 100% locales

À Noël, vous serez peut-être moins nombreux autour de la table, plus éloignés aussi pendant le repas. Pour autant des entreprises mayennaises se décarcassent pour proposer des ambiances festives malgré le contexte. C'est le cas d'Eicla à Contest près de Mayenne. La société propose un kit de décorations de Noël 100% locales. Une façon pour l'entreprise, qui organise habituellement des événements, de limiter la casse et de faire en sorte que la magie de Noël opère.

3 thèmes

Dans ce kit, il y a tout pour faire une belle table : vous n'avez plus qu'à la napper et installer votre vaisselle, vos chandeliers. Une idée d'Aurélie Rayon maître ès décorations. "C'est surtout pour permettre aux personnes qui vont rester en plus petit comité d'avoir une jolie table le 24 et 25 décembre" "explique la professionnelle. Trois thèmes pour ces kits sont proposés : l'or et le bleu nuit, des chemins de table en fausse fourrure blanche, mais aussi un style plus British. "Des chemins de tables avec un tissu écossais, un centre de table fait en sapin et des petites cannes à sucre pour les marque-places" poursuit Aurélie Rayon.

Fin des kits vendredi !

Aurélie Rayon travaille avec une fleuriste du Genest-Saint-Isle et avec I Fil Good à Mayenne pour les tissus. "L'objectif aussi c'est que les gens continuent de savoir qu'on existe, et apporter une solution qui n'existe pas actuellement sur le marché" termine la responsable d'Eicla. À 6, 8 ou 10 autour de la table, qu'importe la décoration finalement pourvu qu'il y ait de l'allégresse ! Les kits sont disponibles jusqu'au vendredi 18 décembre. Pour en acheter (entre 40€ et 50€), vous pouvez commander à l'adresse suivante : aurelie@eicla.net.