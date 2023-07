À Corbie, des jeunes en situation de handicap tiennent leur restaurant tous les vendredis midis

Six jeunes de l'IMPro à Corbie tiennent leur propre restaurant tous les vendredis midis. C'est complet jusqu'à fin juillet !

Ils affichent complets jusqu'à la fin juillet ! Six jeunes rattachés à l'Institut Médico-Professionnel de Corbie tiennent chaque vendredi midi leur propre restaurant. Ces jeunes handicapés, âgés de 16 à 20 ans, sont aux commandes de l'élaboration des menus, à la préparation des plats, en passant par le service... et la plonge à la fin du service ! France Bleu Picardie a assisté à un service du vendredi midi.

"C'est parfait !" se réjouissent les clients

Ce vendredi-là, ce sont huit collègues qui sont attablées, Paul leur présente le menu : salade de crudités, poisson, riz et légumes en plat et mousse au chocolat en dessert. Depuis 9H le matin-même, les jeunes sont à pied d'œuvre, la dernière ligne droite démarre à 12H pétantes. Après un apéritif offert par le restaurant, les clientes voient arriver l'entrée, des crudités : "C'est très frais, très bien présenté... c'est parfait !", témoigne Karine après ses premières bouchées. Elle et ses collègues ont entendu parler de ce restaurant grâce à un flyer déposé sur leur lieu de travail.

Après avoir passé la matinée aux fourneaux, Romain, 19 ans, est aussi au service ce midi. Souvent, il a une autre mission avant d'accueillir les clients : "Je vais chercher le pain tous les vendredis matins, et si besoin je vais acheter des aliments qui nous manquent. C'est très cool", explique le jeune homme, qui ne sait pas encore s'il veut travailler en cuisine à l'avenir ou s'il s'orientera plutôt vers les espaces verts.

"Les jeunes sont dans le partage avec leurs camarades et les clients"

Faire gagner en autonomie à ces jeunes, c'est tout l'enjeu de ce restaurant : "Dans ce restaurant d'application, les jeunes sont là pour se familiariser avec une certaine rigueur : l'organisation du travail, la préparation des plats, le service, détaille Angeline Baubry. Il y a aussi une tenue exigée - charlotte, une blouse, pantalon noir, des chaussures -. Ils sont aussi dans le partage avec leurs camarades et les clients". Cela développe aussi un vrai intérêt pour la cuisine chez ces jeunes : "Certains me demandent les recettes à la fin de la journée pour les refaire chez eux !" C'est le cas de Samia, 19 ans, qui a même un carnet de recettes bien garnies - "mais ce que je préfère faire, c'est les pizzas", explique la jeune fille.

Une fois les clients partis, les jeunes doivent se mettre à la plonge, briquer la cuisine et définir le repas de vendredi prochain ! Dès lundi, ils devront se retrousser à nouveau les manches et faire le marché pour toute la semaine.

Pour réserver : le restaurant est complet jusqu'à fin juillet et fermé en août. Mais il est déjà possible de réserver directement à l'IMPro au 03 22 96 80 19 . Le menu, à 15 euros, est unique : il faut faire part de ses allergies et contraintes alimentaires au moment de la réservation.