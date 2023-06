À Corbie, les salariés d'Auchan débrayent pour dénoncer les conditions de travail

C'est rare, dans le milieu de la grande distribution : la majorité des salariés d'Auchan, à Corbie, se sont mis en grève ce samedi matin. Un débrayage dès 8h30, puis les salariés ont été rejoints par de nombreux collègues qui ne travaillaient pas.

Les grévistes dénoncent les conditions de travail et le management de la direction, avec le soutien des syndicats CGT et CFDT. "Ca fait un moment que ça dure", confie Fanny Duchaussoy, déléguée du personnel et syndiquée à la CGT. "Les salariés sont à bout, il y a des conditions de travail déplorables, une direction qui passe à côté de nous comme si on n'existait pas. On a essayé de l'avoir plusieurs fois en lui exposant les problèmes : il n'y a aucune solution de trouvée."

Les salariés "craquent les uns après les autres", selon la CGT

La représentante syndicale évoque de nombreux arrêts maladies, une dizaine sur la quarantaine de salariés du site. "Les salariés doivent être partout à la fois : des bouchers qui vont à la poissonnerie, des poissonniers qui vont en boucherie, une hôtesse de caisse en boulangerie. On ne peut pas être bien sur son rayon ou dans son job, tout en étant partout à la fois. Je pense qu'il y a un gros travail à faire là dessus et les salariés sont vraiment à bout. Ils craquent les uns après les autres." Les grévistes réclament la démission de la direction.

La direction, présente sur site ce samedi matin, a décliné la proposition d'interview de France Bleu Picardie, expliquant "ne pas connaitre les motifs" du mouvement. Elle renvoie vers le service des ressources humaines.