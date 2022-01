À Corcoué-sur-Logne près de Nantes, toujours pas d'accord sur le projet de méthaniseur XXL

Il s'agirait du plus grand méthaniseur de France. À Corcoué-sur-Logne et dans les communes environnantes, le projet continue de faire tiquer élus et habitants, farouchement opposés à l'idée. Et malgré une succession de réunions publiques, opposants et promoteurs du projet campent toujours sur leurs positions. Le méthaniseur en question, installé lieu-dit la Vergnière, permettrait à près de 200 éleveurs laitiers et bovins de recycler une partie de leurs déchets.

Une succession de réunions

Ce vendredi 28 janvier, une énième et dernière réunion publique avait lieu à Legé. Une cinquantaine de personnes se sont déplacées pour l'occasion. Au final, toujours pas d'avancée sur le sujet. La coopérative Herbauges, qui avance l'idée de ce méthaniseur, fait remarquer que son projet a déjà été modifié une première fois. La coopérative se dit en effet prête à réduire son projet de 30 %, en traitant 480.000 tonnes de lisier par an au lieu de 680.000.

Plus de 200 passages de camions par jour

Mais même avec cette révision à la baisse, la taille du méthaniseur resterait encore beaucoup trop conséquente pour les élus. Chaque jour, il faudrait plus de 200 poids lourds pour faire la navette sur les petites routes de campagne afin de traiter au mieux les déchets. Ingérable pour les opposants. Sur consultation du préfet, la mairie de Corcoué-sur-Logne a donc émis un avis défavorable au projet.

Le département de Loire-Atlantique vient aussi de rendre un avis négatif sur le méthaniseur XXL. Face aux refus et aux blocages, la coopérative Herbauges se dit toujours prête à négocier, à condition que les agriculteurs continuent de rentrer dans leurs frais avec le futur méthaniseur. La balle est maintenant dans le camp du préfet de Loire-Atlantique, qui peut décider ou non de lancer une enquête publique sur le dossier.