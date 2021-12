A Saint-Jean-de-Braye, l'eau du robinet est désormais beaucoup moins calcaire, grâce à une nouvelle usine

La commune de Saint-Jean-de-Braye, près d'Orléans, s'est dotée d'une station de décarbonatation afin de proposer une eau plus douce au robinet et réduire de manière générale la teneur en calcaire. Coût : 5,8 millions d'euros. Elle est entrée en service ce lundi et va changer la vie des habitants.

Finie l’eau trop calcaire pour les habitants de Saint-Jean-de-Braye.L’usine de décarbonatation de Saint-Jean-de-Braye, à l’est d’Orléans, est entrée en service ce lundi 13 décembre 2021, après des travaux lancés en 2020. Un dispositif qui permet à 90% des 21.000 habitants de la commune de disposer d'une eau plus douce au robinet car sur l'est de l'orléanais, l'eau est très calcaire. Située au pied du château d'eau de Fosse Bélaude, cette usine innovante est une première dans le Centre-Val de Loire et le confort des habitants devrait être amélioré.

Une eau plus douce pour tous les habitants

Les habitants retrouvent une eau plus douce avec l'arrivée de cette station, ce qui devrait changer leur vie au quotidien : la plupart ont installé, chez eux, des adoucisseurs d'eau et doivent y verser régulièrement plusieurs kilos de "sel adoucisseur d'eau". Malgré tout, les canalisations, appareils électroménagers (type lave-vaisselle, cafetière, lave-linge), mais aussi les douches sont régulièrement entartrés (sans compter la durée de vie plus limitée de ces appareils). Clémentine Cailleteau-Crucy, maire de Mardié et conseillère déléguée en charge de l'eau potable à Orléans Métropole, explique en effet que "les habitants vont pouvoir avoir une pérennité plus importante sur leur électroménager et c'est un confort de vie qui n'est pas négligeable."

Dans l'usine de décarbonatation à Saint-Jean-de-Braye, trois systèmes de membranes sont installés pour traiter 300 mètres cubes par heure, un dispositif innovant que détaille Clémentine Cailleteau-Crucy. "On part d'une eau de bonne qualité, la même qui était distribuée jusqu'à présent aux habitants de Saint-Jean-de-Braye. Sur cette eau, on ajoute une filière où l'on va lui enlever tous ses minéraux dont le calcium et le magnésium qui sont problématiques ici."

Le coût des travaux s'élève à 5,8 Millions d'euros © Radio France - Julien Frenoy

Près de 6 millions d'euros

Mais cette station a un coût, forcément : 5,8 millions d'euros, financés par la commune de Saint-Jean-de-Braye et la métropole d'Orléans. En plus, le coût de fonctionnement sera de 300.000 euros chaque année. Il y aura donc dès janvier 2022 une hausse sur la facture des Abraysiens explique Vanessa Slimani, maire (PS) de Saint-Jean-de-Braye. "Il va y avoir une augmentation de 20 centimes d'euros au mètre cube donc ça fait environ 25 euros à l'année."