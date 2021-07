À côté de Toulouse, à la Table des Merville, les clients continuent "de se faire plaisir"

Ce mercredi soir, la table des Table des Merville affiche quasi complet. 34 couverts réservés, surtout des couples comme Jean-Luc et Jeannie. "On a vraiment l'impression de revivre normalement. Ça nous change des repas à la maison !" explique-t-il. "On profite de la vie, tout simplement" résume Jeannine. À la table d'à côté, Christine dine avec deux autres collègues. "On se fait plaisir, donc on vient aux endroits où l'on mange bien, explique-t-elle. On ne regarde pas forcément le porte-monnaie, mais plutôt ce qu'il y a dans l'assiette."

Depuis la réouverture le 9 juin, le restaurant ne désemplit pas. La clientèle change, elle rajeunit constate la patronne, Claudie Merville : "Hier, on avait par exemple une table de dix jeunes, il avait 20 ans. Ils sont venus se faire plaisir, avec des grands menus, des accords mets et vins."

Des clients prêts à dépenser plus

Le restaurant Une étoile propose des menus à 65 et 85 euros le soir, une formule à 35 euros le midi. "On vend beaucoup de menu à 65 euros le midi, constate le chef, Thierry Merville. Les clients viennent se faire plaisir. On vend beaucoup de plateaux de fromages en supplément, des desserts, des deuxièmes desserts." Le chef poursuit : "Je pense que les gens privilégient la sortie qualitative. Manger un entrecôte-frites, c'est bien entre copains en bord de mer, mais aujourd'hui, je pense qu'on se situe dans une sortie vraiment plaisir. Les gens ne sont pas à 30 euros près pour découvrir le milieu de la gastronomie.