À Courbeveille près de Laval, plus de 3.000 mètres de canalisations sont installées

La période estival est propice à la réalisation de travaux importants. Et à Courbeveille, au sud de Laval, c'est un vaste chantier qui est réalisé jusqu'à la fin de ce mois juillet. Le réseau d'eau potable est en cours de rénovation. Ainsi plus de 3.000 mètres linéaires de canalisations et de branchements sur la route départementale 564 (de la sortie de l’agglomération à la RD 771).

Circulation interdite

La circulation est donc interdite sur cet axe jusqu'à la fin du mois. Une déviation est mise en place par Cossé-le-Vivien. Le coût total de cette opération est de 360.000€, pris en charge à 80% par la Communauté de Communes du Pays de Craon et à 20% par le conseil départemental de la Mayenne.

D'après la Communauté de communes, le chantier permet de "renouveler une canalisation vétuste, mais également de repositionner sur le domaine public les citerneaux abritant les compteurs des particuliers, afin de faciliter leur gestion par le délégataire du service de l’eau".