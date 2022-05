VIDÉO - Un Mayennais de 25 ans élève des chats Maine Coon, à Courcité

À Courcité, au rez-de-chaussée de la maison de Nicolas Martin, les cinq chats Maine Coon de l'élevage sont ici chez eux. Passionné par cette race de chats originaire de l'État du Maine aux Etats-Unis, le jeune homme de 25 ans a décidé de lancer son élevage l'année dernière. Il a ainsi adapté sa maison, installé deux grands arbres à chats, des fauteuils et une litière automatisée. "C'est notre pièce de vie, mais on vit un peu chez nos chats."

Un chat qui fait entre 90 cm et 1m10 de long

"Le Maine Coon, c'est un mélange entre un chat sauvage et un chat domestique, parmi ses caractéristiques, il a une crinière, comme les gros félins". Ces chats sont aussi imposants physiquement. "Ils sont surtout longs, ils peuvent mesurer entre 90 cm et certains vont jusqu'à 1m 10 de long", explique-t-il. Le jeune homme aime ses chats autant pour leur physique que pour leur caractère. "Les Maine Coon ont un comportement proche du chien, certains rapportent les balles comme les chiens. Ce sont des chats qui ont vraiment besoin de nous, ils ont toujours besoin de la présence de l'homme."

L'une des quatre femelles Maine Coon de l'élevage © Radio France - Aude Lambert

Cette année, Nicolas Martin prévoit quatre portées. Scarlett est l'une des quatre femelles de l'élevage. "Elle est encore très jeune, elle va avoir 11 mois donc elle ne fera des portée qu'à partir de septembre". Et certains sont impressionnants, comme son mâle Urogan. "Il a une tête sérieuse, mais c'est une boule d'amour." Le Maine Coon attire de plus en plus et la race est prisée puisqu'un chaton peut se vendre entre 1 500 et 1 800 euros.