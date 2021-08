A Courseulles-sur-Mer, le bateau l'Espérance rend hommage aux marins disparus, pour la Fête de la mer

Le pont de l'Espérance est plein à craquer : pour la Fête de la mer (21-22 août 2021), ce chalutier de 130 tonnes et de près de 15 mètres de long a accueilli des passagers le temps d'une virée au large de Courseulles-sur-Mer, pour la traditionnelle Fête de la mer. "C'est super, tout est très beau à voir, c'est génial d'être sur ce bateau, et on a aussi une pensée émue pour nos proches disparus en mer, c'est un moment émouvant", confie Marie-Laure, venue avec son mari et ses deux enfants.

Comme d'autres bateaux qui participent au cortège, l'Espérance a emporté des gerbes de fleurs, confiées par les familles de marins ou de pêcheurs, afin de les jeter au large en leur souvenir. Pour les amoureux de la mer qui ont grimpé sur le bateau, la joie se mélange à l'émotion : c'est le cas de Patrice, qui a perdu son oncle en mer : "Depuis ma plus tendre enfance, je côtoie le monde des marins, qui peut être cruel et très triste... c'était important de venir aujourd'hui."

Les gerbes de fleurs seront jetées dans la mer en mémoire aux marins disparus. © Radio France - Marie Martirossian

Une journée forte en émotion

Une sortie en mer particulièrement symbolique pour Jean-Marc Daubert, le propriétaire de l'Espérance ; il a perdu son père Marc Daubert il y a tout pile deux ans, une figure emblématique pour les pêcheurs de Courseulles. Aujourd'hui, Jean-Marc Daubert a voulu lui rendre hommage et pour rien au monde il ne changerait de métier. "Je suis fils de pêcheurs, la mer, c'est vraiment dans mon sang", explique-t-il, le sourire aux lèvres, "alors oui, c'est un métier difficile, mais c'est une vraie passion pour moi."

Jean-Marc Daubert dirige le bateau l'Espérance. © Radio France - Marie Martirossian

Après avoir jeté à la mer les bouquets de roses rouge et orange, l'Espérance fait demi-tour et rentre au port sous le soleil, pour continuer la fête sur la terre ferme, autour d'un verre.

De nombreux bateaux ont participé à l'hommage aux marins disparus, dont celui des sauveteurs en mer de Courseulles. © Radio France - Marie Martirossian