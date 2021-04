À Courseulles-sur-Mer, les opposants au Domaine des Dunes ne désarment pas

Plus de 150 personnes se sont réunies, ce dimanche, à Courseulles-sur-Mer, pour s'opposer à la construction de 70 logements près du Centre de mémoire Juno Beach.

Un an après une première mobilisation, les opposants au Domaine des Dunes ont de nouveau fait entendre leur voix, accompagnés d'une cornemuse, pour protester contre la construction de 70 logements à quelques mètres de la plage et à proximité du Centre Juno Beach.

"Depuis plus d'un an, les habitants n'ont pas vu d'évolution sur le site, mais le dossier n'est pas clos", rappelle Hélène Forget, présidente de l’association des Amis du centre Juno Beach, qui compte bien dissuader les éventuels acheteurs. "Le promoteur Foncim a relancé les ventes. Mais il y a un risque de montée des eaux, c'est donc un projet dangereux".

Le Domaine des Dunes doit être construit entre le Centre Juno Beach (en arrière-plan) et la Seulles qui se jette dans la Manche. © Radio France - Boris Hallier

Plus de 150 habitants et militants ont donc répondu à son appel pour dénoncer un projet qu'ils considèrent comme néfaste pour l'environnement, insultant pour les victimes du Débarquement et dangereux pour les futurs résidents face aux risques de submersion en cas de tempête.

C'est une purée urbanistique"

"Il y a du béton partout le long de la côte, que va-t-on laisser aux générations futures", s'interroge Maxime, un habitant de Courseulles-sur-Mer. "Tout le monde dit qu'il faut croître, mais si vous regarder de Ouistreham jusqu'à Bernières, c'est une purée urbanistique, c'est atroce", renchérit Maxi Krause, porte-parole du collectif citoyen de Ver-sur-Mer.

Pour le moment, le chantier reste à l'arrêt. Le centre Juno Beach, qui gère la route, bloque toujours l'accès aux engins de chantier.