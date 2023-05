A Coutances, la Cantine des patounes nourrit les animaux domestiques des personnes dans le besoin

Beurre, pâtes, œufs, farine : vous l'avez sûrement remarqué en passant à la caisse, à cause de l'inflation, les prix augmentent depuis plus d'un an. Mais il n'y a pas que la nourriture pour les humains qui est concernée : l'alimentation pour les animaux est aussi en hausse ! Depuis un an, les prix au rayon animaux ont augmenté de 15%, jusqu'à 18% pour les croquettes par exemple, d'après le cabinet Nielsen IQ.

Alors face à ces augmentations, certains sont obligés de réduire leurs achats pour leurs animaux de compagnie. C'est ce que souhaite éviter l'association la Cantine des Patounes. Située à Coutances (Manche), à la Maison de la solidarité, elle propose à ses bénéficiaires de la nourriture quasi gratuite pour leurs animaux de compagnie.

La Cantine des patounes a des permanences le jeudi et le vendredi après-midi, à la Maison de la solidarité, à Coutances. © Radio France - Marie Martirossian

Deux euros pour de la nourriture durant un mois

"Je viens car j'ai deux chats, et depuis quelques temps, je n'arrive plus à joindre les deux bouts financièrement", explique Corinne. C'est la première fois qu'elle vient à la Cantine des Patounes. Le principe est simple : il faut s'inscrire sur la liste des bénéficiaires, présenter si possible une déclaration de revenus (car il y a un seuil à ne pas dépasser) et payer... 2 euros par mois. "C'est vraiment rien du tout, on donne 2 euros et on peut avoir des croquettes ou de la pâté pour un mois, c'est super !", sourit Corinne.

L'association, créée en janvier 2022, a toujours plus de succès. "On était à 120 bénéficiaires l'an dernier, là on a déjà dépassé les 180, se réjouit Corinne Gester, présidente de la Cantine des patounes, cela fonctionne très bien voire trop bien, car on a toujours besoin de dons." Plusieurs entreprises, comme Normandise à Vire (Calvados), font des dons de nourriture pour chiens et chats à l'association.

L'association reçoit des dons de croquettes, de pâtés pour animaux, qu'elle distribue ensuite à ses bénéficiaires. © Radio France - Marie Martirossian

Des bénéficiaires qui viennent aussi pour discuter

"Cela me fait toujours plaisir de venir ici, sourit Joël, bénéficiaire depuis plusieurs mois, on discute, on échange avec les bénévoles de l'association, c'est vraiment un moment agréable pour moi." Même constat chez Charlotte Dufour, bénévole : "C'est émouvant, de les voir venir, ils sont très reconnaissants de cette aide et de pouvoir nourrir leurs chiens ou leurs chats, et puis souvent, comme beaucoup vivent des choses difficiles au quotidien, on les écoute, on les console, c'est un vrai échange humain."

Avec un nombre croissant de nouveaux bénéficiaires, l'association cherche toujours des dons : vous pouvez offrir des croquettes, de la pâté ou même de la litière à la Cantine des patounes, en écrivant à l'association via l'adresse suivante : lacantinedespatounes@gmail.com.

La Cantine des patounes est située à la Maison de la solidarité à Coutances ; elle est ouverte le jeudi de 13h30 à 16h30, le vendredi de 13h30 à 16h30 et tous les quinze jours, le vendredi matin.