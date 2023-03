A Coutances, la cuisine centrale du Foyer des jeunes travailleurs va fermer à cause d'un dégât des eaux

"Je ne peux pas prendre le risque qu'un enfant subisse une intoxication alimentaire" Jean-Dominique Bourdin, maire de Coutances, a expliqué ce jeudi 16 mars cette décision. "C'est une obligation pour la sécurité sanitaire. Il y des infiltrations dans la toiture, certes qui ne sont pas apparues en un jour mais le phénomène s'est accéléré cet hiver. Les plafonds se gondolent, le carrelage se décolle et un jour, il a même plu sur les préparations alimentaires!"

Cette cuisine, qui existe depuis 51 ans, prépare actuellement plus de 400 repas par jour. Elle assure la restauration scolaire des écoles de Coutances, celle des crèches et accueils de loisirs. Elle livre également des repas en portage à domicile chez une quarantaine de personnes et fournit le restaurant du Foyer des Jeunes Travailleurs - une institution à Coutances - où, non seulement les résidents, mais aussi les salariés des entreprises alentours viennent déjeuner le midi.

Les menus dans les écoles assurés par le GIP Centre-Manche

Pour maintenir le service, notamment dans les cantines des écoles, la ville va s'approvisionner auprès du GIP Centre-Manche, la cuisine centrale qui produit les repas des hôpitaux de Coutances et Saint-Lô mais aussi des écoles de Saint-Lô. Et pour le portage des repas, c'est l'ADMR qui va prendre le relais. Il n'y aura pas d'incidence financière pour les bénéficiaires.

Une réunion d'information pour les parents d'élèves est organisée lundi 20 mars à 19h15 à l'hôtel de ville de Coutances.

Plus de self à partir de fin avril

En revanche, le self, ouvert au public, va fermer dès la fin avril, une décision qui provoque de la déception chez les utilisateurs qui ont lancé une pétition.

Pour la suite, rénovation, reconstruction ailleurs d'une cuisine centrale ou appel à un prestataire externe, "rien n'est décidé" pour le moment, selon la municipalité.