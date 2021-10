A Coutances, un nouveau quartier de plus de 300 logements va sortir de terre

A Coutances, plus de 300 logements vont être aménagés sur 20 hectares près de la route de Lessay. C'est une opération immobilière de grande ampleur pour la sous-préfecture de la Manche, qui compte 8500 habitants.

Portée par le promoteur Asclépios, elle comprend 114 terrains à vendre, pour y faire des maisons individuelles, quatre bâtiments collectifs où sont prévus une centaine d'appartements et puis un "village" de 94 logements pour des personnes âgées.

Ce village, ce sont des petites maisons de plain-pied, du T1 au T3, avec jardin, construites autour d'un bâtiment principal où les occupants pourront venir manger, faire des activités ou encore, accéder à une salle de consultation pour des rendez-vous médicaux.

C'est un domicile intermédiaire entre la maison individuelle et l'ehpad pour des personnes de 75 ans ou 80 ans, qui sont encore en bonne santé mais qui ont des petits handicaps. Ils sont conscients qu'ils ne pourront pas rester dans leur domicile jusqu'à la fin de leurs jours et ne souhaitent pas rentrer en ehpad car les ehpad sont devenus, au fil du temps, plus des lieux de soin que des lieux de vie, explique le Dr Jean Sotton, médecin gériatre et président d'Asclépios.