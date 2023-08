A Coutances, une famille géorgienne à nouveau menacée d'expulsion

Ramila et ses 3 enfants, installés dans la Manche depuis plus de 4 ans, redoutent d'être expulsés vers la Géorgie

C'est l'inquiétude autour de cette famille géorgienne de la Manche, à nouveau menacée d'expulsion. Le tribunal administratif de Caen se prononce ce mercredi 9 août 2023 à 14h pour valider ou rejeter un arrêté d'OQTF - Obligation de quitter le territoire- pris par le préfet de la Manche le 13 juillet dernier. Une précédente OQTF avait été annulée le 6 février.

Une famille intégrée

Ramila UZUNALOVI et ses 3 enfants de 10, 15 et 17 ans sont installés dans la Manche, à Coutances, depuis 2019.

Une mobilisation locale s'est organisée pour les encourager à rester alors qu'ils sont en bonne voie d'intégration.

Les enfants sont scolarisés, la maman est bénévole dans plusieurs associations et a eu des offres d'emplois.

Le collectif 50 pour le droit des étrangers essaie d'aider la famille et vient de lancer une pétition pour demander au préfet l'annulation de l'OQTF, alors que l'ainée Diana, 17 ans, souffre d'un handicap, avec une audition proche de zéro. Elle est suivie au CHU de Caen et bénéficie d'un accompagnement ULYS.

Des soins compromis

**Pour Ramila, retourner en Géorgie signifierait ne plus pouvoir soigner sa fille, bien suivie en France "**Elle va une fois par mois au CHU pour régler son appareil auditif, et elle va chez l'orthophoniste aussi. Si elle reste en France, c'est bien pour elle, elle peut aller au lycée, elle s'est adaptée. Si on doit rentrer maintenant, ça va être un peu compliqué, oui, c'est très compliqué parce que c'est là bas très très cher et je ne peux pas payer les soins. Et ici il y a beaucoup de personnes, qui nous aident. "

Depuis des mois, une mobilisation locale s'est organisée, et il y a des perspectives pour la famille dans la Manche explique Louis GASTEBOIS, co-secrétaire du Collectif 50 pour les droits des étrangers. "Il y a une très grande inquiétude pour elle même parce qu'elle a plusieurs promesses d'embauche et elle a la possibilité de pouvoir très vite accéder à l'emploi - avec deux offres pour un cdi de 35h qui n'ont pas pu se concrétiser parce que sa situation administrative ne le permet pas. En clair, il n'y a pas de récépissé de demande de carte de séjour avec le droit de travailler. Et l'autre inquiétude c'est pour sa fille aînée pour qui retourner en Géorgie remet en question toute possibilité d'avoir un avenir, tout simplement. Après quatre ans de présence, elle perdrait tout le bénéfice, l'accompagnement au niveau des soins, mais aussi pédagogique. "

Aujourd'hui Ramila est assignée à résidence, à Coutances. Le collectif 50 pour le droit des étrangers a lancé une pétition pour demander au préfet l'annulation de l'OQTF . La Préfecture de la Manche ne se prononce pas sur le dossier pour l'instant " dans le respect de la procédure engagée devant le tribunal administratif "