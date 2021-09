À Couzeix, un élan de solidarité pour la famille victime d'un incendie

Mardi, le lendemain de l'incendie d'un camion grue qui a dégradé la maison d'une famille habitant Couzeix, en Haute-Vienne, le maire de la commune, Sébastien Larcher, lance un appel aux dons sur sa page Facebook.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Une famille de Couzeix a besoin en urgence de vêtements filles (4 ans et 10 ans) et de jouets. Vous pouvez déposer vos dons au CCAS de la ville de Couzeix, situé place du 8 mai. On compte sur vous!", a-t-il écrit. "Les réseaux sociaux permettent ce genre de mobilisation pur une cause noble", se réjouit l'édile.

Partagé près de 800 fois l'appel a provoqué un véritable élan de solidarité pour cette famille relogée depuis ce mercredi dans un des deux logements d’urgence situé à proximité du centre-ville de la commune, qui a été meublé. "J'ai plein d'habits en 4 ans", commente une internaute. "J'ai des ensembles draps housse de couette fille en lit une place", propose une autre.

Une vingtaine de sacs de dons reçus

En une journée, la mairie a reçu une vingtaine de sacs que Martine Boucher, adjointe au maire en charge du social et du logement, a apporté ce mercredi après-midi à la famille. "J'ai rempli ma voiture" témoigne l'adjointe, "émue" par ces démonstrations de solidarité. Des vêtements, des livres et des jouets pour les deux petites filles de 4 et 9 ans. "L'un des colis contenait aussi des bonbons pour les deux petites filles, et on leur a adressé un courrier réconfortant", insiste l'adjointe.

"Ça chaud cœur, exprime Martine Boucher, car ils ne pourront rien récupérer chez eux. Ils n'ont que les vêtements qu'ils portaient sur eux, le reste a brûlé ou fondu". Les experts inspecteront le logement sinistré jeudi. En attendant de recevoir leur expertise, la famille et la mairie souhaitent faire le point sur les dons reçus et leurs besoins complémentaires, tandis que le Secours Populaire a déjà proposé son soutien.