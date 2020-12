Les cadets de la sécurité civile de Craon, des jeunes qui suivent une formation d'engagement citoyen, ont fait le tour des établissements scolaires de la ville pour sensibiliser les jeunes à la solidarité vis-à-vis des personnes les plus fragiles.

Dans les collèges de Craon, on sensibilise les jeunes à prendre soin des personnes les plus fragiles

Cette période de confinement est nerveusement et psychologiquement compliquée pour les personnes âgées, handicapées, isolées ou vulnérables. Déplacements et visites limités afin d'éviter une contamination à l'épidémie de Covid-19. Elles ont donc besoin de réconfort, de soutien, d'assistance dans le respect des gestes barrières.

C'est dans ce but que les cadets de la sécurité civile de Craon ont entrepris de sensibiliser les jeunes à la bienveillance vis-à-vis des personnes fragiles. Vendredi dernier, ils sont allés à la rencontre des élèves du collège Volney et ont distribué des tracts dans les autres établissements de la ville.

"Prends soin de ton voisin, c'est primordial", c'est le nom de cette opération de sensibilisation. A l'approche des fêtes de fin d'années, les jeunes Craonnais sont invités à identifier des personnes vulnérables et isolées dans leur entourage et dès que possible de prendre de leur nouvelle pour s'assurer qu'elles vont bien.