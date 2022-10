À Craon, en Mayenne, une nouvelle école porte le nom d'une résistante déportée "pour passer le témoin"

Même si l'école est finie pour deux semaines, ils étaient nombreux ce samedi 22 octobre devant le groupe scolaire Constance Lainé de Craon dans le Sud-Mayenne. Les élèves, leurs parents et les élus sont venus inaugurés le nouvel établissement, après deux ans et demi de travaux. Parmi eux, des invités de marque : les descendants de Constance Lainé, résistante craonnaise, morte en déportation, qui donne son nom au groupe scolaire.

Dans l'école, une exposition retrace le parcours des résistantes mayennaises. Constance Lainé est à gauche. © Radio France - Selma Riche

Les Craonnais ont envoyé eux-mêmes des propositions de noms à la mairie, qui les a ensuite fait voter. Constance Lainé a remporté le plus de voix et pour sa petite-fille Françoise Malin, c'est une très belle surprise. "Une grosse surprise et une grosse émotion aussi quand on nous a dit que le groupe scolaire allait porter le nom de notre grand-mère, se souvient-elle. On avait plutôt l'impression que cette page de l'histoire, qui est une page douloureuse et difficile, avait été un peu mise de côté. On ne pensait pas du tout que les habitants de Craon pensaient encore à cette période, et notamment à ma grand-mère déportée, parce que résistante."

Le devoir de mémoire

Pour Françoise Malin, c'est encore plus important que le nom de sa grand-mère soit sur une école. "C'est le passage de témoin et le devoir de mémoire", ajoute-t-elle. Un devoir de mémoire rempli par les enseignants de l'école, explique Matthieu Valton, le directeur de l'école. "En maternelle, ce qui compte c'est de savoir qui était Constance Lainé pour la ville de Craon et la France puis en CM1 et CM2, on approfondit le sujet pour vraiment les sensibiliser à cet âge au devoir de mémoire."

Comme Constance Lainé, 52 Mayennaises non juives (résistantes ou communistes) ont été arrêtées et déportées pendant l'Occupation. 14 d'entre elles sont mortes dans les camps.

VIDÉO - Découvrez le nouveau groupe scolaire Constance Lainé

