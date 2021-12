À Craon, la belle histoire d'une scierie artisanale qui participe à la restauration de Notre-Dame de Paris

Lorsqu'il a ouvert son entreprise à Craon en 2020 et en pleine crise sanitaire, Mickaël Renaud ne s'attendait pas à être sous le feu des projecteurs un an après. Dans sa scierie artisanale, le patron a dû pousser les murs ou plutôt en construire d'autres afin de réaliser le découpage des chênes qui serviront à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

En mars 2021, lorsque l'Office Nationale des Forêts lui propose de participer à ce chantier historique, l'homme n'a pas hésité une seconde. Il est en plus un des rares dans son métier à savoir scier des éléments de bois aussi longs. Les grumes des chênes mesurent entre 18 et 25 mètres. "Il y a un peu de pression et il y a de l'émotion. Là on rentre vraiment dans le vif du sujet. On réalise qu'on fait partie d'un projet exceptionnel. Il y a beaucoup d'inconnues parce que c'est un travail qui n'a jamais été réalisé auparavant" confie Mickaël Renaud.

Le Mayennais a recruté

La scierie des Géants doit découper les huit pièces principales du tabouret sur lequel sera assemblée la flèche de Viollet-le-Duc. Et ensuite une cinquantaine d'autres pièces qui composeront la flèche. La durée de l'ouvrage est estimée à trois mois. Pour respecter le calendrier, dicté notamment par l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Mickaël Renaud a embauché. "On travaille à quatre aujourd'hui" explique le chef d'entreprise.

Théo et Charlie sont deux jeunes menuisiers conscients de participer, modestement, à l'histoire de France. "C'est toujours bien de pouvoir participer à de grands chantiers comme celui-ci, pour des monuments historiques. Cela donne envie de travailler encore un peu plus" sourit le premier. "On va refaire les anciennes charpentes, et c'est rare de toucher du doigt un tel travail" explique le second salarié.

Théo est un des salariés de la scierie des Géants à Craon © Radio France - Martin Cotta

D'après l'établissement public de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, sa réouverture aura bien lieu en 2024. "Nous tiendrons le calendrier j'en suis sûr" a déclaré son président, le Général d'armée Jean-Louis Georgelin.

Une télé américaine a fait le déplacement

Alors que la découpe d'un morceau de chêne peut paraître anodine dans les faits, c'est une étape concrète et symbolique qui a été franchie sous un hangar de la scierie mayennaise. Près de 40 médias ont filmé et photographié la scène. Ibtissem Guenfoud a suivi l'opération pour ABC News, une chaîne de télévision américaine. D'après cette correspondante en France, les américains suivent assidûment la reconstruction de Notre-Dame de Paris. "Depuis le moment où ils ont vu les images terribles de l'incendie, les Américains se sont beaucoup intéressés et mobilisés pour la reconstruction de Notre-Dame. Même des propriétaires privés là-bas ont fait des donations parce qu'ils ont été vraiment émus de voir cette église qui représente un peu le cœur de Paris dans un tel état. Ils ont voulu participer à cet effort et depuis, ils s'intéressent beaucoup à chaque étape de cette reconstruction. C'est assez fort de voir toute la France aussi participer à cet effort commun avec 45 scieries mobilisées. Donc oui, il y a un intérêt outre-Atlantique important" analyse la journaliste.