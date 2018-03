Crémieu, France

En cette Journée internationale des droits des femmes, voici l'initiative d'une association citoyenne, celle des Amis des citoyens pour Crémieu. Elle est à l'origine d'une série de 20 autocollants avec des slogans et des citations pour la défense des droits des femmes.

Ces 300 jeux de vingt autocollants sont vendus quatre euros pièce dans six établissements de la ville. Chaque année depuis 2014, l'ACPC édite un produit : recueil, dessins, cartes... L'an passé, il s'agissait de seize cartes postales mettant à l'honneur des femmes remarquables.

À chaque fois, il s'agit de produits pensés et fabriqués à Crémieu. Les phrases retenues ont été choisies par des membres de l'associations -hommes, comme femmes !-, puis une bénévole de l'association s'est chargée de la mise en forme et une autre a conçu l'étui qui abrite ces autocollants avec de la bâche recyclée. Pour l'impression, l'association a fait appel à un professionnel du secteur. Le but n'est pas de faire du business, mais à son échelle, d'interpeller et de faire réfléchir.

Reportage à Crémieu à la librairie Chemin, l'un des points de vente de ces autocollants.

Quelques-unes des phrases retenues

"La chose la plus séduisante chez une femme est sa confiance en soi." Beyoncé

"Je n'ai pas honte de m'habiller comme une femme, parce que je pense que ce n'est pas une honte d'être une femme." Iggy Pop

"Le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours." Benoîte Groult

"Les femmes composent aujourd'hui 53% de la population mondiale. Il est temps que les hommes fassent l'expérience de la minorité." Christiane Taubira

"Les femmes qui veulent être les égales des hommes manquent sérieusement d'ambition !" Reiser

"Sans oui, c'est non ! Sans consentement, c'est une agression !"

Caroline Snyers est membre de l'asso et elle pilote la commission chargée de cette initiative autour du 8-Mars

Pour en savoir plus sur cette opération 8-Mars de l'ACPC, rendez-vous sur le site internet de l'association.