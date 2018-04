Un carnaval sans organisateur et non déclaré, relayé sur des sites anarchistes : il y avait de quoi inquiéter les autorités et les habitants. Si l'an dernier, il y eu avait des débordements, cette année, tout s'est passé dans le calme.

Crest, France

"Un carnaval avec une ambiance tendue" diront certains. "Bon enfant et sympathique" pour d'autres. En tout cas, samedi matin, à Crest, le climat n'était pas serein. Dans la nuit de vendredi à samedi des banderoles ont fleuri dans le centre ville. On pouvait y lire "Anarchistes, sois tu sors, soit j'te sors." Mais quand on arrive devant le cortège, c'est bon enfant. Rythmé par les caisses clairs de musiciens déguisés en squelette, le visage masqué. Pour l'une des Crestoises qui a aidé à la préparation de ce carnaval, le but est de faire la fête, mais pas seulement.

"C'est une manière, pendant une journée, de faire ce que l'on veut, on rencontre de nouvelle personne. C'est aussi pour reprendre possession de notre ville. On vient avec son costume et on participe, c'est cool."

Malgré les craintes de certains habitants et commerçants, tout s'est très passé durant le carnaval. © Radio France - Victor Vasseur

Carnaval sous haute-surveillance

Dans ce carnaval festif, on ne peut surtout pas manquer la présence massive d'une centaine de CRS et des gendarmes. Du bleu partout dans les rues. Ce que regrette certains habitants comme Pierre : "Cela crée de la tension. D'un côté, il y a ceux qui rigolent, avec leur costume. De l'autre, ceux qui sont là avec leur mitraillette, leur uniforme."

Dans le centre-ville de Crest, lors du passage du défilé. © Radio France - Victor Vasseur

"Cela fat 10 ans qu'il n'y a pas eu un beau carnaval comme ça à Crest. Le déploiement de CRS est nécessaire. Mais quand on voit dix camions arriver, j'ai 28 ans, c'est du jamais vu." Thomas, habitant à Crest.

Au final, pas de gros débordements comme l'an dernier, seulement quelques murs tagués dans le centre-ville.