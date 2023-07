À Crèvecœur-le-Grand, ni colis ni lettres mais une caméra dans la voiture du facteur pour filmer la voirie

Après le services d'aide à domicile aux personnes âgées, voici la cartographie de la voirie façon Street View : c'est ce que propose La Poste aux collectivités locales. La commune de Crèvecœur-le-Grand, dans le nord de l'Oise, est la troisième du département à y faire appel. Ce 20 juillet, un facteur a parcouru 23,5 km de voiries afin de permettre à la commune de connaître précisément l'état de sa voirie et d'envisager les travaux à venir.

Une tournée filmée presque comme une autre pour le facteur

Pour cette première à Crèvecœur, Maxime Porcia s'est porté volontaire. Le facteur a suivi une formation afin d'apprendre les quelques règles à connaître pour la prise de vue : "le serrage de la caméra est très important, afin que ça ne bouge pas trop. Il faut rouler à 50 km/h, pas plus, dans le sens de la circulation. Je ne m'arrête pas à chaque boîte aux lettres comme en distribution, mais je vais descendre de temps en temps pour vérifier que ça filme bien."

Maxime Porcia allume la caméra avant de sa voiture © Radio France - Céline Autin

Quelques habitants alentours ne cachent pas leur curiosité : "c'est la première fois qu'on voit ça avec La Poste !" s'amuse Francis. Et ce sera l'unique : les données filmées sont envoyées en temps réel à une entreprise située au Mans, qui doit donner une note à chaque bout de voirie selon son état, grâce à l'intelligence artificielle. Pas de deuxième tournée en perspective donc, à moins d'une prise de vue ratée. L'entreprise s'engage par ailleurs à flouter les visages et plaques d'immatriculation potentiellement rencontrés sur le chemin.

Quelle utilité pour la commune ?

Pourquoi déléguer à La Poste une mission qu'on pense plutôt du ressort des agents communaux ? Le maire Aymeric Bourleau se défend d'avoir externalisé ce service : "tout ce qui relève des nids de poule, superficiels, sont répertoriés par nos agents des services techniques, mais là nous parlons de problèmes plus structurels, par exemple de refaire le fond de chaussée. L'autre intérêt, c'est que cette offre permet aussi de faire l'inventaire du mobilier urbain et l'état des trottoirs."

Il s'attend à disposer de l'étude de voirie d'ici l'automne, "ce qui va nous permettre de présenter les résultats à la commission municipale en charge des travaux aux alentours d'octobre ou novembre, et d'inclure de premiers investissement sur l'exercice budgétaire 2024." L'opération va coûter un peu moins de 10.000 euros à la commune : "c'est toujours trop de dépenser dans une étude, justifie le maire, mais c'est nécessaire pour nous permettre d'avoir une meilleure connaissance technique, et prioriser les investissements les plus judicieux." Dans l'Oise, les communes de Crépy-en-Valois et Bresles ont aussi adopté ce service.