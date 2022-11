À Crolles, la passion du foot à l'épreuve de la coupe du monde

C'est la mi-temps : 1 partout entre le FC Crolles Bernin Grésivaudan, qui reçoit, et les Haut-Savoyards de Pringy, leaders du championnat régional. Les deux équipes filent vers les vestiaires. Au même moment à quelques milliers de kilomètres de là vient de commencer la cérémonie d'ouverture de la coupe du monde de football au Qatar. Une coupe du monde singulière à tous points de vue. D'abord parce qu'elle se déroule à l'automne, au beau milieu des championnats nationaux. Pas l'idéal pour les joueurs. Surtout, jamais l'organisation d'un mondial n'aura été si controversée : entre les morts sur les chantiers, l'impact écologique d'une compétition qui se déroule en plein désert, la question des droits de l'Homme, les soupçons de corruption...

ⓘ Publicité

"Le sport ça reste le sport"

Au bord du terrain éclairé par le soleil d'automne, Patrick dit qu'il va regarder "quelques matchs ; pas tous, mais les grosses affiches oui". À commencer par les rencontres des Bleus. Les polémiques ? "Ça ne m'empêchera pas de regarder, tranche son ami Philippe ; le sport ça reste le sport, et la politique reste la politique !" Et si le choix du Qatar n'était pas très judicieux,"c'est au début qu'il ne fallait pas le faire, maintenant c'est trop tard, il faut que ça se fasse" estime Patrick. Un peu plus loin, Rémi représente une autre génération. Il est bien conscient des questions que pose cette coupe du monde, mais il n'est pas près à tourner le dos à sa passion : "on n'y est pour rien... tous les fans de foot veulent regarder les matchs importants. C'est la plus grande compétition du monde et c’est quand même le moment que tout le monde attend depuis 4 ans."

"Je ne me sens pas de faire la fête dans ces conditions"

Justement la dernière coupe du monde en 2018, remportée par France, Alexandre s'en souvient très bien : "C’était une belle fête oui, mais là je ne me sens pas de faire la fête dans ces conditions." Ce joueur blessé venu soutenir ses coéquipiers ne regardera pas les matches à la télé. "Cette coupe du monde ce n'est pas celle que je vais suivre, pour tout ce qu'il se passe en dehors des terrains__, justifie le jeune homme. On parle souvent des victimes dues à la construction des terrains, et moi c'est un sujet qui me tient à cœur. (...). Ce n’est pas par rapport au fait que ce soit au Qatar, mais ça représente aussi un enjeu aussi écologique qui est important."

Pas de quoi pour autant de le détourner de sa passion pour le football, lui qui dit respecter aussi les supporters qui font le choix de suivre la compétition. D'autant que ce boycott reste un crève-cœur. Mais il y a plus important : "je reste attaché au football. Mon plaisir c'est de voir mes amis jouer le dimanche. Davantage que de regarder la Ligue 1 ou la coupe du monde, ça c’est sûr ! Je prends plus de plaisir à être sur le terrain qu'à regarder un match de foot à la télé !"

Mini coupe du monde

La présidente du club hôte, Valérie Baga, ne nie pas les problèmes que soulève cet événement, mais "de toute façon ce n'est pas maintenant qu’il faut juger, il aurait fallu que ce soit fait avant", regrette-t-elle. "C'est quand même une belle fête", estime celle qui suivra certains matchs à la télévision, et en premier lieu ceux de l'équipe de France. Et la présidente de club de souligner aussi les valeurs de partage du football, car un mondial c'est également la rencontre entre des pays et des cultures différentes. Ce samedi, 200 enfants de 6 à 9 ans et venus de plusieurs communes de l'Isère ont défilé sur la pelouse de Crolles avec les drapeaux de différentes nations, avant de disputer une "mini coupe du monde". Juste pour le plaisir : tous les jeunes participants ont gagné une médaille. Au Qatar, c'est une autre histoire.