Cronenbourg Ouest, Strasbourg, France

Au sous-sol du nouvel Emmaüs installé à Cronenboug, des dizaines de bicyclettes, à côté d’un atelier recouvert de clés à molette. C’est là que l’équipe de "Méli-Mélo" répare les vélos qui seront vendus plus tard au magasin.

Lancée par la communauté Emmaüs de Mundolsheim, la boutique emploie trois salariés dans un objectif de réinsertion. Philippe Wiart est encadrant Emmaüs et responsable du magasin : "Ce sont des salariés chez lesquels on a détecté de bonnes capacités techniques, qui ont suivi une formation dispensée par Emmaüs, qui se sont montrés très intéressés par le vélo et aujourd'hui par la vente."

A Cronenbourg, un nouvel Emmaüs fait de la réinsertion en vendant et réparant les vélos © Radio France - Matthieu Le Meur

Réparer des vélos, c’est l’occasion de prendre un nouveau départ pour les trois salariés de l’entreprise. Parmi eux Akram Guendouz, 30 ans : "Avant ça, j'étais vitrier, je réparais des vitres et j'étais coupeur de verre. J'ai suivi une formation en réparation de vélo et ça m'intéresse de plus en plus."

A Cronenbourg, Méli-Mélo est ouvert du lundi au vendredi, pour récupérer, réparer ou remplacer vos vélos. Chaque mardi soir, le magasin accueille une permanence de réparation dans ses locaux au 7 rue Albert Einstein.