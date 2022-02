A Cucuron, l'espace France Services ne suffit pas face au manque de services publics

A Cucuron (Vaucluse), les habitants espèrent que les candidat(e)s à l'élection présidentielle auront des propositions pour améliorer les services publics en zone rurale. La commune du Lubéron n'a plus qu'une poste et deux agents dans l'espace France Services pour accomplir les démarches.

Les services publics ne sont pas au coeur de la campagne présidentielle. Plusieurs associations le déplorent et lancent un printemps des services publics pour tenter de mobiliser les candidat(e)s à la présidentielle.

A Cucuron, commune de 1.800 habitants au coeur du Lubéron, les services publics sont tous rassemblés dans un espace France Services animé par deux postiers. Il existe une vingtaine d'espace France Services en Vaucluse; un bus proposera bientôt un espace itinérant. Pour les habitants de Cucuron, cette structure ne suffit pas à combler le manque de services publics.

Quatre coiffeurs mais il faut prendre la voiture pour les trucs administratifs

Il y a quatre coiffeurs à Cucuron. Pratique pour la couleur de Céline mais pour le reste, elle doit "prendre la voiture pour aller à Pertuis ou Cavaillon pour faire mes trucs administratifs. En plus, Cucuron dépend de Cavaillon qui est plus loin que Pertuis". Et pour la santé, Céline se passe aussi des services publics : "ça me revient plus cher d'aller à Montfavet pour le psychologue de mon fils alors je prend un psychologue ici". Cette mère de famille de Cucuron confie qu'elle a "connu le Cucuron avec la Caisse d'Epargne et petit à petit tout a fermé. Heureusement la mairie loue le local pour que le Crédit Agricole laisse un distributeur de billets. Mais il est souvent vide après les weekends et les jours de marché".

Bureau de tabac, service public de convivialité

Pour payer leurs amendes, ceux qui n'ont pas internet vont chez Christophe, tabac - maison de la presse : "c'est de pire en pire car tous les centres des impôts ferment. Il faut perdre une demie journée ou une journée pour régler un problème avec les impôts, c'est contraignant". Alors le bureau de tabac devient un service public pour Jean François. il est venu acheter son journal mais il assure que "la maison de la presse, c'est un lieu de convivialité et de rencontres dans la commune".

Un espace France Service accueille une centaine de personne par mois à La Poste mais pour Astrid, ca ne suffit pas : "j'ai rien contre l'Etat, je ne suis pas une anarchiste mais les services, c'est n'importe quoi !" Alors elle demande aux candidat(e)s à la présidentielle de se mettre à la place des habitants des petites communes : "essayez de faire ce que vous nous demandez de faire. Sans vos assistants , vos énarques et vos agrégés, essayez de remplir un papier ! Comment on fait nous, tout seuls, si on doit passer par internet ?" Astrid souhaite davantage de présence physique dans les services publics, elle ajoute à l'intention des candidat(e)s : "et surtout, quelle que soit la couleur politique, restez des humains".

Vous tapez 1,2,3 et à 4, vous avez rien

Chez le boucher de Cucuron , Michele a encore le choix... mais pour tout ce qui est administratif , "vous avez personne et par téléphone, vous tapez 1,2,3 et à 4 vous avez rien !!!" Alors un espace France Services accueille une centaine de personne chaque mois à La Poste de Cucuron. Brigitte est venu d'Ansouis (5 km) : "c'est très bien mais pas très pratique. Regardez les horaires pour ceux qui travaillent. Demain je travaille à 11 heures et ils ouvrent à 10 heures".

Elle avait perdu le code pour ses paiements en ligne. Mais elle s'interroge pour les autres démarches : "on peut pas être formés à tout, pour les impôts, la MSA, la RSA... et donner des informations précises". Même questionnement pour Christian , l'ancien postier devenu restaurateur à Cucuron : "est-ce que le facteur a les compétences pour être un agent des impôts ou de la MSA ? J'en doute. C'est pas son rôle."

Une centaine de personnes chaque mois à l'espace France Services

A l'espace France Service, Nahde aide ceux qui veulent refaire une carte d'identité, poser une question sur la MSA ou leurs impôts. Les postiers ont reçu plusieurs mois de formation avec les différentes administrations. Nahde explique que "lorsqu'il s'agit de cas compliqués comme les dossiers de retraite, nous avons des numéros de téléphones d'agents pour finaliser le dossier avec le client". La postière chargée de clientèle reconnait "qu'avant les gens allaient directement à la mairie où il y avait des agents pour dialoguer avec eux. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a plus personne". Cucuron, c'est le village de vacances de Sylvain. Sans service public, ce parisien estime qu'on "se tiers-mondialise. Il y a une baisse de qualité des services au public".

La mairie loue le local du distributeur de billets

Le premier adjoint au maire de Cucuron Jean Yves Riou souligne que la commune s'engage pour défendre les services au public : "le local est mis gratuitement à disposition du Crédit Agricole. La banque nous parle d'un distributeur qui n'est pas assez rentable mais on met le doigt sur le manque de service public; c'est la même chose dans le secteur de la santé. On espère que l'espace France Services permettra de maintenir La Poste à Cucuron".

Peu de propositions des candidat(e)s pour les services publics ruraux

Eric Zemmour propose de créer des gendarmeries de proximité. Nicolas Dupont Aignan veut rouvrir un établissement de santé dans chaque département. Valérie Pécresse souhaite un plan Marshall de la ruralité avec un euro dans les quartiers et un euro dans les campagnes. Christiane Taubira lance l'idée d'une cour d’équité territoriale. Yannick Jadot propose de garantir par une loi des services publics de proximité à moins de 15 minutes. Jean Luc Mélenchon suggère de maintenir les guichets et formulaires papiers pour les français en difficulté avec la dématérialisation. Fabien Roussel souhaite augmenter la dotation globale de fonctionnement pour les communes rurales. Le candidat communiste s'oppose aussi à toute suppression de service public.

Nahde accueille prés de 100 personnes chaque mois à l'espace France Services de Cucuron (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert

Les clients de Jean-François considèrent sa maison de la presse comme le service public de convivialité de Cucuron (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert

La mairie de Cucuron (Vaucluse) loue le local pour que le Crédit Agricole maintienne un distributeur de billets © Radio France - Philippe Paupert

Christian, ancien postier devenu restaurateur à Cucuron (Vaucluse) s'interroge sur les compétences des agents de l'espace France Services © Radio France - Philippe Paupert

Céline a le choix entre 4 coiffeurs à Cucuron (Vaucluse) mais elle renonce à conduire son fils pour des soins à Montfavet (Avignon) © Radio France - Philippe Paupert

La poste de Cucuron (Vaucluse) héberge l'espace France Services © Radio France - Philippe Paupert

Impôts, retraites, cotisations agricoles, cartes d'identité... les démarches peuvent se faire à l'espace France Services de Cucuron (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert

La maison de la presse, bureau de tabac, vidéo club de Cucuron (Vaucluse) © Radio France - Philippe Paupert