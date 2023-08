À Cuillé dans le Sud-Mayenne, des fresques sur des commerces pour habiller la commune

Cette semaine, on vous emmène en vadrouille dans toute la Mayenne, à la recherche d'une trouvaille. Et derrière cette trouvaille se cache une histoire. Ce lundi, nous sommes à Cuillé, dans le sud-ouest du département et on vous raconte l'histoire de ces fresques qui fleurissent un peu partout dans la commune dans des endroits improbables.

"Ça change la vue"

La première œuvre qui nous interpelle est peinte juste en face de la boulangerie de la commune, on y voit des marcheurs et des touristes en train de discuter sur un chemin de randonnée. On s'arrête et on interroge une habitante, baguette de pain à la main. "C'est joli, ça agrémente la ville", détaille-t-elle, "on a vu des petits jeunes qui disent que ça fait moins triste". Elle est un peu pressée, on se tourne donc vers Kélia, boulangère depuis 2018. Cette fresque fait parler d'elle plus de deux ans après son installation. "C'est vrai que ça change la vue par rapport à avant, c'est quelque chose de joli à regarder, c'est très bien pour la commune", indique Kélia, "ça change au fil des saisons, à Noël c'est un peu plus festif et là en ce moment ce sont des gens qui se baladent".

Ce trompe l'œil à l'entrée de la commune de Cuillé est signé Robert Laigneau. © Radio France - Alexandre Frémont

Un artiste électricien

L'artiste derrière tout ça, c'est Robert Laigneau. Il est né à Cuillé, il vit à Cuillé et c'est à la demande de la mairie qu'il a réalisé cette peinture en face de la boulangerie. "J'avais déjà commencé par faire des fresques pour la période de Noël et sans doute que ça a plu à la mairie", décrit l'artiste. Dans la même rue, juste à côté, c'est aussi lui qui a redonné vie à la boucherie laissée à l'abandon. "J'ai essayé de représenter l'ancien commerçant, mais je l'ai sûrement rajeuni un peu", sourit Robert Laigneau, "j'ai aussi dessiné son épouse derrière le comptoir et des saucissons, je ne leur ai même pas demandé leur avis, mais je pense que ça leur plaît". Des œuvres réussies, même si ce n'est pas vraiment son premier métier. "J'étais ouvrier électricien", raconte Robert Laigneau, "c'est juste un passe-temps, j'ai toujours été peintre en fait, je sais plus facilement tenir un pinceau plutôt qu'un stylo".

Devant la boulangerie, sur la boucherie, mais aussi un peu partout à Cuillé explique Anthony Crosnier, ancien élu à la commune quand la municipalité a proposé de peindre ces œuvres. "On a beaucoup de thèmes, 20.000 lieues sous les mers sur un transformateur près de l'église, à l'étang il a le pêcheur ou encore au niveau du stade de foot où de nombreux sportifs sont représentés", décrit cet habitant, "on pourrait penser que quand on passe ici c'est une commune morte, mais en habillant un peu comme ça, ça fait que les gens passent et ils trouvent ça plus vivant". D'autres projets pourraient voir le jour à Cuillé, Robert Laigneau ne serait, par exemple, pas contre une peinture dans ou sur l'ancienne caserne de pompiers, laissée libre depuis son déménagement à Laubrières.