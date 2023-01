A Cuverville près de Caen, ils n'en peuvent plus de vivre dans des "passoires thermiques"

"On chauffe pour rien, mais nos factures, elles, continuent d'augmenter"

Dominique et Thierry sont parmi les premiers locataires à s'être installés dans l'une des maisons de l'impasse des blés à Cuverville en juillet 1984. A l'époque déjà explique Thierry, "il pouvait faire 5° dans la cuisine et 15° dans la salle à manger, avec le four ouvert pour chauffer davantage"

Depuis, quelques travaux on été réalisés par le bailleur Partélios: le bardage bois et de nouvelles fenêtres, mais cela est loin de suffire. Les radiateurs électriques "des grilles pain" ne chauffent pas et surtout font tourner le compteur. Thierry lui a changé une partie des siens, pas tous et la facture mensuelle s'élève tout de même à 175€ soit 2100€ à l'année.

Et il y aurait aussi l'isolation à refaire explique le couple, à l'étage dans l'une des pièces il a fallu scotcher les bandes de laine de verre qui au fil du temps laissent voir l'extérieur.

Pour certains locataires, la facture énergétique atteint presque un mois de salaire

D'autant que les loyers eux aussi ont augmenté 674€ mensuel avec le sur-loyer expliquent Dominique et Thierry

La CLCV, l'association nationale de consommateurs, s'est saisie du dossier. Il y a urgence estime son trésorier Moïse Rénier qui craint que rien ne soit fait: " Partélios avait promis des travaux de réhabilitation dès 2020 , là on nous dit 2024, si ça continue en 2030 il n'y aura toujours rien de fait !"

Le bailleur social que nous avons joint s'est refusé à tous commentaires.

Si rien n'est fait, nous saisirons la justice prévient la CLCV, on ne peut pas laisser des gens vivre dans de tels logements.