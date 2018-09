Depuis février, 400 mètres de route entre la sortie de la quatre-voies et le bourg de Daoulas, au sud de Brest, sont en chantier. En ce moment et jusqu'à la fin septembre, la circulation est coupée dans les deux sens. C'est donc un peu la galère pour les automobilistes.

A Daoulas, au sud de Brest, il y a les excédés. "C'est toujours un chantier de venir chez nous, râle Marie-Louise. Mes enfants font des détours très longs pour venir jusqu'à chez moi. Quant à moi, je ne sors plus de Daoulas !"

A côté d'elle, sur la terrasse du Vincennes, dans le bourg, Anne est plus compréhensive. "Il faut les faire ces travaux. _Les gens n'ont qu'à s'adapter._" Mais elle reconnaît que pour les gens qui vont au boulot, "c'est galère".

On trouve des touristes complètement perdus - Marie-Louise, de Daoulas

Le chantier de la route de Brest, entre l'échangeur de la RN165 et l'entrée du bourg, dure depuis février. La circulation n'a pas toujours été coupée, souvent possible dans un seul sens et les déviations mises en place. Les automobilistes de la région se sont habitués, "mais on trouve des touristes complètement perdus avec les déviations", poursuit Marie-Louise.

En ce moment et jusqu'au 28 septembre, les deux sens de la route sont coupés et l'échangeur fermé. La route de Brest rouvrira, dans le sens entrant, à partir de cette date.

Les commerçants ont donc pris les devants. Bretagne apiculture a posé des panneaux à la sortie de l'Hopitâl-Camfrout. L'abbaye de Daoulas informe tous les groupes des déviations. Au garage Abgrall, "on fait avec en indiquant les petites routes pour venir jusqu'à chez nous".

Pourquoi ces travaux durent-ils aussi longtemps ?

Jean-Claude Le Tyrant est maire de Daoulas depuis 1995. Ce dossier de la route de Brest, il le suit depuis plus de vingt ans. "La première partie des travaux a eu lieu en 2001 et 2002, dans le bourg. Nous avons notamment révisé tous les ponts."

Quant aux travaux de ces 400 mètres de l'entrée de bourg, c'est logique qu'ils prennent autant de temps. "Cette route a été construite sous Napoléon III, sur du remblais. Il faut donc retravailler le sol, refaire tous les branchements (courant, eau, assainissement) et refaire toute la voirie, explique le maire. Cela peut paraître long six mois de travaux mais tout a été fait dans la concertation !"

Jean-Claude Le Tyrant le promet : "les travaux seront terminés fin octobre, au maximum." Mais il évoque déjà le prochain gros chantier qui attend Daoulas, l'échangeur de la quatre-voies. "Pour sécuriser l'endroit, éviter les inondations et créer une voie de contournement de l'échangeur pour les véhicules agricoles."

Les tractations avec l’État et le Département sont en cours mais les habitants de Daoulas auront le temps de souffler entre deux chantiers : les travaux ne commenceront pas avant deux ans.