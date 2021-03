Reconfinement à Paris : les Deauvillais s'attendent à voir revenir une "vague" de résidents secondaires

Les roulettes des valises résonnent déjà dans le hall de la gare. Ce jeudi après-midi, les premiers Parisiens venus se réfugier en Normandie sortent du direct de 14h45 de Saint-Lazare, et passent les portes battantes sous la grande horloge de la gare de Deauville-Trouville : "On a pris le train en se disant qu'on allait passer un dernier weekend à la plage avant de revenir s'enfermer à Paris", sourit un jeune homme, son sac de voyage à la main. Adossé à son taxi, Loïc les regarde, sûr que "la vague" des résidents secondaires va suivre ce vendredi.

"Ils vont arriver d'un coup"

C'est à minuit, vendredi soir, que le confinement entre officiellement en vigueur dans seize départements, dont toute la région parisienne. Les déplacements inter-régionaux, hors motif professionnel ou impérieux, seront interdits. Le chauffeur de taxi a déjà annulé ses plans pour ce weekend, pour se concentrer sur le travail. Dans le centre-ville, les rues sont encore vides, ce sont les camionnettes d'artisans qui occupent les places sur les trottoirs.

On va être envahi comme aux dernières vacances. Mais qui pense aux conséquences sanitaires ?

Arnaud, électricien, est affairé dans le jardin d'une grande maison à colombages, son téléphone n'arrête pas de sonner, mais il ne répond pas : "Depuis hier, ça n'arrête pas. C'est hallucinant. Les gens appellent de partout, et veulent qu'on fasse les travaux dans les deux-trois jours". Ils arrivent. Face à la mer, sur les planches qui longent la plage, ternes sous la grisaille, les promeneurs sont encore rares. Michèle et Marie-Hélène, des Deauvillaises, promènent leurs chiens en profitant des derniers instants de calme : "Ils vont arriver d'un coup, il va y avoir du monde. Ils se croient chez eux, les Parisiens", se lamente Hélène. Elle n'est pas la seule à voir l'arrivée des résidents secondaires d'un mauvais oeil.

Des vacances d'hiver déjà record

La côte fleurie a connu des fréquentations exceptionnelles pendant les vacances d'hiver. Un vrai "mois de juillet", selon certains commerçants. Ils avaient laissé leurs employés prendre des congés, entre la fin des vacances d'hiver, et le début du weekend de Pâques. Ils pourraient devoir les rappeler. Mais Charlotte, qui vend de la déco et des meubles juste devant la gare, n'est pas contente du retour des résidents secondaires : "On va être envahi comme aux dernières vacances. Mais qui pense aux conséquences sanitaires ? Mes deux parents ont contracté le coronavirus ici, à Deauville, pendant les congés de février. Je ne comprends pas pourquoi ils confinent là-bas et pas partout, ils vont tous venir ici et nous ramener le virus".