A défaut de visa, une cagnotte pour une jeune Haïtienne

La maire de Liesville-sur-Douve, Sonia Ladune, vient de lancer une cagnotte pour venir en aide à une jeune Haïtienne qui tente d'obtenir un visa pour venir en France depuis un an maintenant. La jeune femme et ses soutiens perdent espoir aujourd'hui.

Elle était allée jusqu'à contacter le président de la République mais aujourd'hui, la maire de Liesville-sur-Douve a perdu l'espoir de parvenir à faire venir en France une étudiante haïtienne pour qui elle a pris fait et cause depuis 1 an.

La jeune femme ne parvient pas à obtenir de visa pour venir en France. Et pour l'heure, toutes les démarches entreprises par l'élue manchoise Sonia Ladune, sont restées vaines. Dernier symbole de l'échec de cette mobilisation en faveur de Shylone, 26 ans : l'annulation de l'audience du tribunal administratif ce lundi 4 juillet. L'instance devait examiner le recours formulé suite au refus d'accorder un visa étudiant à la jeune femme.

La sincérité de la démarche mise en doute

Tout commence l'été dernier. La jeune Haïtienne veut poursuivre en France, ses études de droit débutées dans son pays natal. Elle obtient une place en BTS notarial au lycée Tocqueville de Cherbourg. Sa recherche d'un logement l'amène à entrer en contact avec Sonia Ladune, la maire de Liesville-sur-Douve. Tout est prêt pour sa venue mais voilà, la demande de visa ne suit pas. L'ambassade met en doute la sincérité de la démarche et des intentions de Shylone en venant en France. Depuis, les courriers envoyés au sommet de l'Etat n'ont rien changé et la tentative d'obtenir cette fois un visa de travail, s'est heurtée au même refus des autorités. Un poste en CDI en tant que serveuse avait pourtant été trouvé pour la jeune femme à Sainte-Mère-Eglise.

Aujourd'hui, Sonia Ladune ne croit plus à une issue favorable et à défaut de parvenir à faire venir Shylone en France, elle a lancé une cagnotte sur internet, pour récolter des fonds pour aider la jeune femme à poursuivre ses études et construire sa vie en Haïti.