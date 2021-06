Grenoble : à deux pas de la gare, une centaine de personnes vivent dans un bidonville rue Jean-Macé

Depuis plusieurs mois, environ 140 personnes en situation irrégulière, majoritairement issues de la communauté rom se sont installées dans le quartier de la gare de Grenoble. Le propriétaire des lieux veut les expulser, la mairie de Grenoble les reloger et les habitants vivent un calvaire.

Impossible de pénétrer à l'intérieur du squat. Mais on y aperçoit des scènes de vie et beaucoup d'enfants.

A notre arrivée sur place, la vue de notre micro attire la foule. Très peu parlent français et ils nous font vite comprendre que nous ne sommes pas les bienvenus. Ces familles, de la communauté rom en grande partie, vivent dans des garages inoccupés au 29 rue Jean-Macé à Grenoble. Progressivement, les habitations limitrophes sont occupées. La mairie de Grenoble a proposé une solution relogement, le propriétaire des lieux veut les expulser. Les riverains, eux, vivent un calvaire.

"Ça pue, c'est sale" - Marie-José, une habitante du quartier depuis 29 ans

Marie-José habite dans le quartier Jean Macé depuis 1992. Lorsqu'elle passe devant nous, elle accepte volontiers de répondre à nos question. "Ah mais c'est une horreur, c'est une plaie, tous les gens s'en plaignent", dit-elle. "Toute la sainte journée vous les voyez, et puis en plus pas gênés. Ils se mettent à poil. Une horreur", continue-t-elle.

"En plus ils volent chez le petit épicier du coin. Il faut vraiment qu'ils dégagent. Ce n'est plus possible. Si la mairie laisse comme ça, ils vont revenir", termine Marie-José, dépitée par la situation.

La mairie a proposé un bâtiment pour un relogement

La mairie de Grenoble, dans un communiqué, exprime son intention de respecter "son attachement aux droits inconditionnels". "Les services municipaux et du CCAS accompagnent les familles pour faire reconnaître leur droit au séjour sur notre territoire", dit encore Yann Mongaburu, conseiller municipal délégué dans ce communiqué.

Les services municipaux et les services de l'Etat se sont rencontrés pour évoquer la situation. La préfecture a affirmé que seules 23 places étaient disponibles. Pour rappel, au moins 140 personnes vivent dans ce squat de la rue Jean Macé. "Dans cette optique, la Ville de Grenoble a proposé ce jour à l’Etat de lui mettre à disposition un bâtiment du fait de l’urgence de la situation pour garantir la mise à l’abri des personnes dont la vulnérabilité n’est pas à démontrer", termine la ville de Grenoble, toujours par communiqué.