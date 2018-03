La Reine des Classiques approche. Et comme chaque année à cette période, l'association "les amis de Paris-Roubaix" restaure plusieurs secteurs pavés avec l'aide des lycées horticoles de Raismes et Lomme. Objectif de ces travaux : réparer les ornières pour éviter tout danger aux coureurs.

Il fait froid, il y a du vent ce matin-là, dans le secteur pavé numéro 20 d'Haveluy, près de Denain. C'est celui qui précède le mythique secteur de Wallers-Arenberg. 14 élèves du lycée horticole de Raismes, près de Valenciennes, sortent de deux vans, armés de brouettes, truelles et pelles. Encadrés par deux enseignants, ils vont s'attaquer aux pavés les plus abîmés, comme l'explique Sébastien Denis :

On remet en état des flashs, c'est à dire des trous qui deviennent d'immenses flaques d'eau quand il pleut. C'est à cause du climat et des engins agricoles

Des pavés vieux de 150 ans

Certains secteurs pavés ont 150 ans, une époque où on était très loin d'envisager des véhicules de plusieurs centaines de kilos empruntant ces petits chemins. Il faut donc retirer les pavés abîmés, les retailler, puis les replacer avec un mélange de sable et de cailloux. Les élèves vont se relayer pendant deux semaines. Jean-Christophe Bar, un autre de leurs enseignants ne cache pas sa fierté d'être là :

Les cyclistes, ils sont courageux de faire cette course et mes jeunes aussi ! ils sont tous récompensés parce que c'est une course mythique. ils sont tous au taquet mes élèves !

Des élèves qui, même s'ils préfèrent en général le foot, seront contents de croiser quelques coureurs en reconnaissance sur le parcours. Ces cyclistes professionnels en plein effort n'hésitent pas à les remercier pour leur travail.

3 nuances de pavés

François Doulcier préside l'association "les amis de Paris-Roubaix" et explique la raison de ces chantiers : "il faut sécuriser parce que le pavé se suffit à lui-même, on n'a pas besoin de rajouter des nids de poule, des ornières et de la boue. Il faut que la route soit carrossable". Il faut savoir qu'il existe trois types de pavés sur les 29 secteurs empruntés par les coureurs cette année :

les pavés en granit (gris) : ils sont les plus résistants, les mieux taillés et viennent de Bretagne

(gris) : ils sont les plus résistants, les mieux taillés et viennent de Bretagne Les pavés en gré-silice (beige) : ils ne sont pas très bien taillés, très bombés, difficiles et viennent du Nord-Pas-de-Calais

(beige) : ils ne sont pas très bien taillés, très bombés, difficiles et viennent du Nord-Pas-de-Calais les pavés calcaires (bleus) : ils sont très cassants, en très mauvais état

En plus des bénévoles de cette association et des lycéens, le Conseil Départemental du Nord entretient chaque année 25 des 55 kilomètres de pavés sur lesquels roulent les coureurs. La restauration est importante, le nettoyage aussi comme dans la trouée d'Arenberg :

