A Dieulouard, l'eau du robinet impropre à la consommation depuis le milieu de la semaine

Avant l'épisode de neige de ce week-end en Lorraine, les pluies ont parfois été fortes dans certains secteurs de Dieulouard, au nord de Nancy. Un trop plein en eau qui pose des problèmes à la station de traitement, qui ne peut pas prendre en charge toute la quantité d'eau qui lui arrive. En conséquence, l'eau du robinet est classée impropre à la consommation depuis le milieu de la semaine pour les moins de 5 000 habitants de la ville.

Des analyses en cours

"On a une source très peu profonde. Et donc, à chaque pluie diluvienne, l'eau se charge en calcaire parce que ça va trop vite", précise le maire Henri Poirson. "On est obligé de surtraiter l'eau pour éliminer les bactéries", ajoute-t-il. L'ARS a lancé une série d'analyses de l'eau dont les résultats devraient tomber ce lundi. En attendant, il est conseillé aux habitants de ne pas boire directement l'eau du robinet ou de la faire bouillir au moins 5 minutes avant de la consommer.