A Dijon, attroupements interdits devant les bars qui vendent des boissons à emporter

Le weekend s'annonce sympa et on aimerait bien aller trinquer en terrasses, mais ce n'est toujours pas possible. En attendant, ne donnez pas rendez-vous à vos amis devant un point de vente à emporter: les regroupements sont interdits. Samedi 27 février, la police est intervenue à Dijon pour disperser un attroupement devant un bar de la place Bareuzai.

Discuter un coup avec ses amis un verre à la main, c'est sympa mais ce n'est pas autorisé ! Danyl Afsoud le secrétaire général de la Prefecture de Dijon rappelle la règle en vigueur: "Pas plus de 6 personnes sur la voie publique, en raison du risque sanitaire. Par conséquent , si vous avez plusieurs groupes de 3 ou 4 personnes, ça peut être incompatible avec les gestes barrières. C'est au gérant de l'établissement de faire respecter ces consignes, sinon effectivement la police peut intervenir et verbaliser, y compris les consommateurs."

Dans les rues piétonnes de Dijon, plusieurs bars se sont mis à la vente à emporter. C'est le cas du Café Hugo sur la très belle place de la Libération, devant le palais des Ducs. Aurélie Chrétien sert du café , du chocolat , des sodas, et du vin chaud. Elle assure que ses clients ne prennent pas racine: "Ça m'est arrivé deux fois simplement de disperser des gens, de rappeler qu'il s'agit de vente à emporter, mais les clients ont disciplinés et ce n'est pas quelque chose que j'ai eu à faire fréquemment."

Aurélie Chrétien "J'ai dû demander à des gens de se disperser, mais c'est rare.." © Radio France - Olivier Estran

Ça manque de pouvoir s'asseoir en terrasse !" Alex, consommateur dépité

Plus loin dans le quartier des Halles, on rencontre Alex et Bruno, gobelet de café en main. Ils n'ont pas quitté la porte du bar qui vient de les servir. Cette règle du "pas plus de 6 personnes au même endroit" les dépasse un peu : "Faudrait peut être s’arrêter un peu ! " s'indigne Alex "Dans les trains, dans les galeries commerciales, il y a bien plus de 6 personnes au même endroit ! " Il reprend, un brin rêveur: "S'asseoir sur une terrasse, ça, ça manque ! " "C'est très français" complète Bruno "C'est convivial et ça fait partie de notre culture !"

Vous voilà prévenus ! © Radio France - Olivier Estran

Ingrid, mère de famille s'arrête pour siroter un café avec son petit garçon. Qu'il y ait une, deux, trois ou quinze personnes devant la porte de l'établissement ne la gène pas. "J'avoue ne pas respecter cette règle" confie cette maman. "Je n'ai jamais fait attention. Quand les restaurants ont rouverts l'été dernier, j'ai profité comme je faisais avant , et je n'ai pas envie de changer tout cela. Après vous voyez, je reste prudente et je garde mon masque sur le nez quand je ne bois pas mon café."

En attendant ne vous avisez pas de prendre votre verre pour aller poursuivre l'apéro dans un parc voisin. L'interdiction de regroupement à plus de 6 personnes s'applique a tout l'espace public. On peut donc se faire verbaliser pour un pique-nique convivial dans les parcs et jardins.