Sur ces documents aux couleurs de Divia on peut lire "Absence de ticket, temps de stationnement dépassé, vous êtes en infraction." Certains automobilistes inquiets pensent qu'ils vont devoir payer une amende mais cela n'est pas le cas... pour quelques temps encore. Explications.

21000 Dijon, France

Vous l'ignoriez peut-être mais depuis le 1er janvier 2018 la loi qui régit les amendes de stationnement a changé en France. Désormais ce sont les villes qui fixent les tarifs. D'ailleurs fini les "PV" pour tout ceux qui ont "oublié" de glisser une pièce dans l'horodateur. On parle désormais (et il va falloir s'y habituer) de "forfait de post stationnement" ou plus "simplement" de FPS. Autre nouveauté, chez nous à Dijon, c'est Divia qui est désormais en charge du contrôle du stationnement sur la voirie. Pour l'heure les agents de Divia ne verbalisent pas mais ils ont commencé à distribuer des prospectus sur les pare-brise pour alerter les conducteurs de tous ces changements.

Depuis le 1er janvier la loi a changé © Radio France - Thomas Nougaillon

En attendant certains automobilistes Dijonnais sont un peu perdus... Comme Isabeau, 24 ans et Pierre-Olivier, 30 ans, nous les avons interrogés dans la rue alors qu'ils venaient de découvrir l'un de ces petits mots. "Je n'ai pas mis de ticket de stationnement sur ma voiture hier soir-reconnaît Isabeau, un peu gênée- et j'ai une nouvelle contravention, du coup il faut que je paie mon amende". Erreur! La jeune femme ne paiera pas. Elle lit l'avis avec une plus grande attention et commente. "En fait je n'arrive pas vraiment à savoir ce que je dois faire!"

Les automobilistes découvrent le document de Divia Copier

Isabeau, une automobiliste un peu perplexe © Radio France - Thomas Nougaillon

Document entre les mains, Pierre-Olivier, lui, le trouve "relativement clair". "On comprend que désormais c'est Divia qui s'occupe de ça... Même si "on peut se demander s'il s'agit d'une publicité ou d'une amende". "C'est vrai que c'est un peu le même format du coup l'erreur peut-être compréhensible". Isabeau, elle, était même prête à se rendre à la mairie ou chez Divia pour en savoir plus au sujet de ce document.

Pierre-Olivier découvre lui aussi le fameux document © Radio France - Thomas Nougaillon

Laurent Verschelde directeur général de Kéolis Dijon Mobilités évoque ces fameux "papillons". "En fait l'objectif c'était de le mettre sur les voitures en infraction, c'est à dire celles où aucun ticket n'a été placé sous le pare-brise ou pour lesquelles les automobilistes ont dépassés le temps imparti... Et certains d'entre eux nous appellent pour nous demander "comment je fais pour payer?" alors qu'il ne s'agit pas d'une contravention". Pour éviter toute confusion, Divia envisage de changer le libellé de ces documents. "Il faut qu'ils soient plus explicites" reconnaît le directeur de l'entreprise de transport. Sur ces documents devrait donc bientôt figurer noir sur blanc qu'il ne s'agit pas d'une amende. En fait "il faut expliquer que si nous avons été cléments cette fois-ci bientôt nous ne le serons plus" explique Laurent Verschelde.

Alors à partir de quelle date exactement les automobilistes seront-ils verbalisés "pour de vrai" s'ils ne paient pas leur stationnement? Quand devront-ils s'acquitter du tout nouveau "FPS"? "C'est en train de se mettre en place, pour l'instant on est dans une phase de pédagogie" nous a t-on dit chez Divia sans plus de précisions. Divia qui réfute "un stationnement gratuit" en ce moment dans les rues de Dijon.

Rappelons que chez nous c'est Dijon Métropole qui fixe le montant du "Forfait Post-Stationnement". L'amende est de 17 euros si vous réglez la note dans les 72 heures. Cela montera à 30 euros si vous payez au delà de ce délais. Et parmi les nouveautés mises en place ou qui vont l'être: le paiement dématérialisé avec l'application "PayByPhone". Ce système permettra à la fois de payer vos amendes, votre stationnement à la minute près et même de recevoir des notifications pour prévenir qu'il va bientôt falloir rajouter des sous... Divia va changer peu à peu les horodateurs de la ville courant 2018.