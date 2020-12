A Dijon,de l'humour pour faire respecter les gestes barrières durant la messe de Noël

L'église Saint-Bernard de Dijon est immense, mais pour ce Noël, elle doit respecter les mêmes règles que tout le monde. On a toujours un nombre limité de fidèles: chaque édifice est limité à un tiers de sa capacité d'accueil. En clair, 2 places sur 3 devront rester vides.

Pour faire passer le message, le père Guillaume Chevallier a choisi l'humour : lui et les 3 autres prêtres de la paroisse ont disposé des écriteaux très explicites sur les bancs condamnés: "Ici ce sont des places réservées aux Saints Paroissiens, enfin si jamais ils existent" sourit le prêtre en soutane "Et là, c'est pour l'Homme Invisible et toute sa famille."

Les autres sont priés (gentiment) de s'asseoir un peu plus loin © Radio France - Olivier Estran

Le message, en revanche, est bien visible © Radio France - Olivier Estran

On ne peut pas réserver sa place, mais personne ne restera dehors

Il faut dire que la messe de Noël est très courue, et le téléphone sonne chez le père Guillaume Chevallier. "Des personnes demandent si elles peuvent réserver leurs places. Non c'est impossible, il n'y pas de billetterie chez nous" précise le prêtre. "Mais qu'on se rassure, on ne va pas compter les gens à l'entrée, et on ne laissera personne dehors. Même au tiers de sa capacité, cette église peut accueillir 250 personnes, on va s'arranger."

L'église Saint Bernard va accueillir 3 messes de suite © Radio France - Olivier Estran

Célébrer 5 messes de Noël en 2 jours

A défaut de pouvoir pousser les murs, les prêtres vont multiplier les cérémonies pour satisfaire tout le monde. A la paroisse Saint-Bernard, il y'aura ce 24 décembre 3 célébrations à 18h , 20h, et 23h, plus deux autres messes le 25 décembre.

Tous les horaires des messes de Noël en Côte-d'Or sont à découvrir ici. 90 prêtres vont officier dans le département.

"Pour cette veillée de Noël, on va terminer à minuit-et-demi" assure Guillaume Chevallier. "Et ensuite, oui, on va faire la fête: boire un coup avec les collègues prêtres, un peu de saumon , de bûche et des cadeaux entre nous. Ça restera léger, car le lendemain on recommence.Et promis les 5 messes de Noël seront toutes différentes. "

