A Dijon, des brumisateurs contre la chaleur

37 °C, 38°C, 39°C. Pour les plus sensibles à la chaleur, les températures attendues en Côte-d'Or pour ces prochains jours seront difficiles à supporter. Alors qu'est-ce qu'on fait ? En l'absence de frigo extérieur, on va peut-être pouvoir miser sur les brumisateurs de la ville de Dijon. Ils sont installés depuis quelques heures au jardin de l'Arquebuse, au Port du Canal, et au Parc du Drapeau.

Un système qui doit faire ses preuves

Deux poteaux, et deux fins tuyaux installés à l'horizontal et en hauteur. Voilà à quoi ressemblent ces dispositifs, entièrement fabriqués dans les ateliers de la ville. "Ce sont les services municipaux qui ont conçu ce matériel, l'ont développé, pour pouvoir l'installer assez rapidement suite aux élections. je tiens à les féliciter et à les en remercier."

En l'absence de vent, tout fonctionne parfaitement, le brumisateur fait son oeuvre. Mais à la moindre petite bourrasque, les gouttelettes sont chassées. Les premiers retours des Dijonnais dans les jardins de l'Arquebuse sont plutôt mitigés. C'est cool, c'est une amélioration, mais c'est le vent qui décide", analyse Gaspard du haut de sa dizaine d'années. "Ils auraient dû mettre un étage plus bas, parce que quand on est petit, on peut pas !" poursuit Annick. Un touriste strasbourgeois est même là pour nous narguer : "en fait, chez nous on a exactement le même système, sauf que l'eau arrive verticalement, ce qui fait qu'elle suit le sens du vent. Bizarrement, ça marche mieux."

Premiers retours entendus par Antoine Hoareau : "C'est une expérience cette année, mais ça ne nécessite que des améliorations ! Si c'est concluant et que les retours sont bons, pour l'année prochaine nous en développerons dans d'autres lieux, notamment en centre-ville, sur des places pour permettre d'avoir ces endroits de rafraîchissement dans les périodes de grande chaleur."

Système écolo ?

En terme de consommation, les brumisateurs sont directement reliés au réseau d'eau potable de la ville, et la ville assure que le système est très économe : "c'est extrêmement limité, quelques litres par heures, une demi-chasse d'eau, si ça devait marcher en permanence, ce qui n'est pas le cas puisqu'à l'aide d'un bouton poussoir, on allume et ça s'éteint automatiquement (30 secondes). Il faut savoir que c'est une eau potable, c'est l'eau du robinet, traitée, saine, on peut ingérer des gouttelettes sans aucun problème."

Interrogé sur le manque d'îlots de fraîcheur de manière générale à Dijon, Antoine Hoareau s'inscrit en faux, et défend une ville verte, candidate du reste au titre de ville verte européenne 2022. "A Dijon, à part la place Bossuet, toutes les places ont de l'eau, des arbres, ou les deux. Toutes. Place de la république, Darcy, Bareuzai, Libération, Emile Zola, Théâtre, Saint-Michel. On a énormément de parcs, Carrelet de Loisy, Darcy, Arquebuse, à proximité immédiate vous avez le Port du canal, donc nous avons une ville verte, et il faut essayer de lutter contre les messages presque mensongers des opposants."