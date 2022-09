A Dijon, des habitants veulent faire revivre la place Wilson

A Dijon, des habitants veulent redonner vie à une très belle place, plus connue pour ses embouteillages que pour ses festivités. Ils promettent des animations "4 à 5 fois dans l'année" et viennent de partager leur premier événement.

Et si on faisait de la place Wilson un endroit agréable et vivant ? A Dijon, C'est le pari d'une nouvelle association montée par des habitants. "Faisons vivre notre place Wilson" veut transformer ce vaste rond-point en bordure du centre-ville en un véritable lieu de rencontres. Le premier essai vient d'avoir lieu ce samedi 24 septembre avec des animations tout au long de la journée: de la musique, des démonstrations de danse, du maquillage pour les enfants, des jeux et un stand gastronomique pour trinquer.

L'association promet de renouveler l'évènement "4 à 5 fois par an". Elle fait appel à toutes les bonnes volontés et les bonnes idées. Cette association s'est déjà dotée d'une mascotte :"Monsieur Willy" en clin d'œil à Wilson. Une sorte de monsieur Loyal en habit rouge vif et chapeau haut-de-forme. Dans l'association, c'est Denis qui endosse cet habit : "Dans la vie de tous les jours, je travaille dans une société de transport, je suis chauffeur routier, donc rien à voir" précise-t-il. "C'est triste de voir une place aussi belle et rien, rien ne s'y passe. Donc on s'y met, même si c'est compliqué. On amène de l'art, on amène du bien être. On amène des jeux d'enfants. On amène de la gastronomie. C'est du lien social pour toutes les générations"

Denis endosse l'habit de "Monsieur Willy", la mascotte de la place Wilson © Radio France - Olivier Estran

Mélange de populations et activités

Brigitte et Patrick apprécient cette initiative. Ils habitent ce quartier, mais trouvent cette place bien vide : "J'aimerais bien que ça continue dans le temps. Et puis qu'il y ait des petits bals guinguettes, des petits orchestres qui attirent du monde" souhaite Brigitte. "Avant nos parents venaient à cette place là. Donc bon, je trouve que c'est bien que les associations reprennent le flambeau. C'est une jolie place. Il faut l'entretenir."

La place Wilson, célèbre pour son jet d'eau © Radio France - Olivier Estran

"Il faut faire un petit peu de ménage quand même, parce qu'il y a des gens qui passent leur journée ici, qui s'installent et qui font le chantier "se désole son compagnon, en faisant référence à ceux qui viennent en journée s'alcooliser sur les bancs publics. "Justement, s'il y a un mélange de gens, je pense que ça sera bien pour la place, même s'ils sont là, car ce sont des personnes qui ne vont pas bien de toute façons" tempère Brigitte "S'il y a d'autres personnes et des activités qui sont proposées, peut être que ça serait bien pour tout le monde."

Le magnifique kiosque peut accueillir des animations musicales © Radio France - Olivier Estran

Appel aux bénévoles de tous horizons

"Pour l'instant, notre association repose sur un noyau dur de 8 personnes" confie Guilaine Loisy la présidente de "Faisons vivre notre place Wilson" , "mais on promet que notre prochain évènement sera surprenant. On a besoin de bras et d'idées. Notre association est ouverte à tous sans distinction. Nous ne sommes pas liés à une fédération de commerçants ou autres, on veut simplement créer des évènements gratuits, amener du bien-être et de la convivialité. On en a sacrément besoin de nos jours" conclut-elle.

L'association est ouverte à tous, et même au delà de Dijon © Radio France - Olivier Estran