A Dijon, des parents d'élèves soutiennent une famille menacée d'expulsion

"On veut les revoir à la rentrée", c'est le nom d'un collectif de parents d'élèves et d'associations de Dijon. Tous mobilisés pour défendre un couple de Géorgiens et leurs 3 enfants menacés d'expulsion du territoire français.

"Aucun élève n'est illégal", c'est ce que proclame la banderole accrochée sur les grilles de l'école maternelle Darcy à Dijon. Ce jeudi 7 juillet, alors que sonne l'heure des grandes vacances, beaucoup de parents d'élèves ont le cœur un peu lourd. Ils redoutent que cette période de congés soit propice à l'expulsion d'une famille Géorgienne qui a trouvé sa place ici.

"On a appris à les connaître et on les apprécie " affirme Raphaël Santacruz, le représentant des parents d'eleves de Darcy. "Deux de leurs enfants sont dans cette école, et le plus grand est au collège Marcelle Pardé. Ils sont parfaitement intégrés. Leurs parents ont fui la Géorgie il y'a 4 ans, car Shelva le papa a été emprisonné et torturé pour d'obscures raisons. Il est encore soigné pour ce choc traumatique, et les médecins assurent que son état n'est pas compatible avec un retour dans son pays. On ne comprendrait pas leur expulsion, et on promet de rester vigilants et mobilisés cet été."

Nino et Shelva (à droite) aux côtés de leur soutien de la Cimade © Radio France - Olivier Estran

Le danger des grandes vacances

"On sait que les grandes vacances sont favorables à une intervention de la police, loin des yeux des autre parents d'élèves" renchérit Dominique Courtel, de l'association La Cimade, qui vient en aide aux étrangers. "Ils sont sous le coup d'une OQTF , une obligation de quitter le territoire français. Tous les 6 mois, ils ont multiplié les procédures pour faire reculer cette échéance, c'est minant." "Maintenant, on compte sur le pouvoir discrétionnaire du préfet de Côte-d'Or qui peut dans certains cas faire une entorse à la loi et lever la procédure d'expulsion" souligne Paul Garrigues, représentant de la Ligue des Droits de l'Homme

Plusieurs témoignages de soutien avant de rejoindre la préfecture © Radio France - Olivier Estran

"On tient à vous, on espère vous revoir à la rentrée" glisse une maitresse en prenant la jeune maman et sa petite fille dans ses bras.

En fin d'après-midi, une délégation a été reçue en préfecture de Côte-d'Or. "On a eu une écoute bienveillante, mais aucune garantie au bout du compte" soupire Raphaël Santacruz. Ces grandes vacances ne s'annoncent donc pas vraiment sereines.

Une pétition en ligne compte déjà plus de 650 signatures pour demander le maintien de cette famille à Dijon.