A Dijon, des séances de prévention aux bons réflexes face aux vols par ruse

Par Stéphane Parry, France Bleu Bourgogne

Un faux plombier ou un faux policier voire les deux qui sonnent à votre porte dans le but de vous dérober des bijoux et de l'argent, c'est ce qu'on appelle le vol par ruse. Pour prévenir ce genre de vols que la préfecture de Côte-d'Or et la police nationale organisent des séances d'informations.