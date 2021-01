A Dijon, élèves, parents et professeurs n'ont pas envie de durcir les regles sanitaires à l’école

Tajou, Lucas et Axel doivent porter le masque à l'ecole, et ont le sentiment de faire déjà beaucoup d'efforts

Faut-il tous rester à la maison pour freiner l'épidémie de Covid ? On va être fixé ce jeudi soir avec les déclarations de Jean Castex. Visiblement le couvre feu ne suffit pas, et la menace d'un nouveau confinement nous pend au nez. Alors faut-il durcir les règles sanitaires ? fermer les cantines scolaires ? voire les écoles ?

Le port du masque est obligatoire dès l'age 6 ans depuis début novembre. Chrystelle est maman d’élève, elle intervient aussi pour donner des cours de musique dans différentes écoles de l'agglomération de Dijon. Pour elle on peut difficilement faire mieux :

Pour Chrystelle, le problème ne se situe pas à l'école Copier

Revivre un confinement ? rester à la maison ? Axel est en cours élémentaire à l’école Jean Jaurès de Dijon, ça ne lui déplairait pas forcement:

Rester à la maison ? Axel pèse le pour et le contre Copier

Autre piste possible, fermer les cantines et demander aux élèves d'apporter leur repas. Ils mangeraient alors à leur bureau, sans se mélanger à leurs camarades. Une solution qui ne plait pas vraiment à Patrick Geantot, principal du collège Clos de Pouilly, à Dijon:

La cantine en classe, une solution pas idéale Copier

Et dans les lycées alors ? les classes restent coupées en deux . Une semaine en classe face aux profs et une semaine en cours à la maison. Yann Rousset est le secrétaire du syndicat SGEN-CFDT en Côte-d'Or et professeur de sciences naturelles. Dans son lycée Hippolyte Fontaine de Dijon, il a le sentiment très net que cela a permis de freiner l'épidémie. Plus beaucoup d'absences, alors il n'a pas envie de se couper de ses élèves :

Quant ils sont chez eux certains lycéens décrochent totalement Copier

Ce jeudi soir à 18h, le ministre de l’Éducation sera aux cotés du premier ministre pour détailler d’éventuelles nouvelles mesures. Ce sera à suivre sur France Bleu.fr et France Bleu Bourgogne