A Dijon, il flotte déjà comme un air de Noël avant l'heure !

A Dijon, il suffit de lever la tête pour constater que les décorations de Noël sont déjà installées et dans les magasins, les rayons de jouets sont pleins à craquer et nous ne sommes qu'en novembre ! Alors trop tôt ou pas ? On vous a posé la question.

Les guirlandes et autres illuminations de Noël sont déjà installées en ville, et même si elles ne sont pas encore éclairées, il y a déjà comme un air de Noël en ville à Dijon. Et les vitrines remplies de guirlandes dorées et scintillantes, attirent l’œil. Ce qui n'est pas pour déplaire à Solange, "moi je trouve qu'il faut attirer le client, on en a besoin!".

Dans les rayons des magasins, les décorations de Noël sont en place © Radio France - Stéphanie Perenon

Une affaire commerciale

Mais pour le plus grand nombre c'est un peu tôt, " ça devient trop une affaire commerciale" explique Jacqueline, une grand-mère venue faire quelques repérages pour ses petits-enfants". "Et pour les enfants qui croient encore un peu au père Noël ça perd un peu de sa magie." Son compagnon Jean-Marie glisse dans un sourire, "on passe d'une fête à l'autre, les enfants sortent à peine d'Halloween qu'on a déjà embrayé sur Noël !" Redouane est madrilène, il est de passage à Dijon avec sa fille de six ans et n'a pas échappé aux rayons des jouets. "A Madrid c'est la même chose, la mairie illumine toute la ville, on a la sensation d'être à Noël alors que non . C'est une incitation à acheter en avance, c'est terrible. Ça n'était pas comme ça quand j'étais enfant, les choses changent, c'est comme ça."

Redouane un touriste madrilène en visite à Dijon Copier

Les vitrines du centre-ville dijonnais ont déjà revêtu leurs habits de fêtes © Radio France - Stéphanie Perenon

Étaler les achats

Rue Charrue à Dijon, les décorations de Noël sont installées depuis déjà plusieurs semaines © Radio France - Stéphanie Perenon

Mais pour cette cliente d'un grand magasin, "pour les achats, ça permet sans doute d'étaler". Ce que confirme Laurie Chéhadé, cogérante d'une boutique de jouets pour enfants rue Charrue à Dijon, "chez nous ça commence début octobre, les gens repèrent et achètent pour être sûrs d'avoir le cadeau espéré. D'ailleurs le papier de Noël est sorti depuis longtemps!"

La course aux jouets, une affaire commerciale qui s'engage de plus en plus tôt © Radio France - Stéphanie Perenon

Pour Stéphane, un jeune papa, "c'est très bien que tout soit en place si tôt car le père Noël a beaucoup de lecture, et ça donne des idées ." Ses deux filles, aussi adorent cet esprit de Noël avant l'heure, "c'est très beau et c'est magique, on adore les décorations!" s'enthousiasment d'une même voix Elsa et Alix.

Les décorations de Noël à Dijon, comme ici rue Mably, ne s'illumineront que début décembre © Radio France - Stéphanie Perenon

Pour les illuminations et les féeries de Noël à Dijon, il faudra quand même patienter encore un peu, elles débuteront le 2 décembre et vont durer au 7 janvier 2018.