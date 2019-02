A Dijon, l’acte XIV des « gilets jaunes » dans une ambiance bon enfant

Dijon, France

Muni d’un porte-voix, celui qui donne le coup d’envoi de la manifestation à 14 heures place de la République, invite ceux qui le souhaitent à se joindre mardi à Dijon à un rassemblement contre l’antisémitisme. Un appel qui prend tout son sens après les violentes injures proférées à Paris contre le philosophe Alain Finkielkraut, en marge de la manifestation des gilets jaunes.

Manifestants en famille © Radio France - Jacky Page

Ambiance carnavalesque

Certains sont venus en famille, comme Chantal, accompagnée de ses trois enfants de 4 ans et demi, 7 et 8 ans. C'était la première fois que les petits accompagnaient leur maman, habituée des manifs de "gilets jaunes" : « ça faisait des semaines qu’ils voulaient venir. De toute façon, vu tous les samedis qu’on fait, on se rend bien compte que ce n’est pas si violent qu’on veut bien le dire. C’est vraiment bon enfant ». Tellement bon enfant, que les enfants arboraient des nez rouges de clowns, et que leur maman s’était grimée et avait pris l’apparence de Coluche, pas par hasard : « il avait fait les Restos du Cœur en pensant que ça n’allait pas durer. Longtemps après, on a encore besoin de cet humanisme qu’on perd d’année en année».

En tenues de clowns © Radio France - Jacky Page

Il y a dans les rangs comme une ambiance carnavalesque, après tout, c’est de saison. Deux "gilets jaunes" paradent, déguisés en clowns. Un autre a revêtu une sinistre combinaison de squelette, et brandit une faux en carton, où une pancarte accrochée invite les badauds à des « câlins gratuits ». La pancarte que tient Philippe, proclame quant à elle que « Jupiter tue la Terre ». Ce militant écologiste n’en veut pas aux « gilets jaunes » d’avoir fait annuler une hausse des taxes sur le gazole polluant : « j’ai eu du mal les premiers temps à emboîter le pas. Mais le mouvement contre la hausse des carburants avait vite été mis de côté, et des trucs bien plus importants ont été mis en avant, au niveau démocratique, politique et social. J’ai toujours vu des écologistes venir défiler avec les gilets jaunes. On dit qu’il faut que ça converge. » Qu'attend-il du gouvernement ? Rien répond-il en riant. Il attend de changer de gouvernement, une attente partagée avec les autres manifestants.

Dans un genre plus morbide © Radio France - Page Jacky

La colère s'exprime, et c'est aussi contre l'humiliation

Marcel Yanelli, ancien responsable régional du Parti communiste, ancien conseiller municipal et régional, est venu se joindre à la foule. Comme tout le monde, il n’avait pas vu venir le mouvement des « gilets jaunes », mais se doutait que quelque chose couvait : « dans mon activité militante, je rencontrais des gens, qui maintenant le disent, disent que ça va mal, et ont envie de discuter. Avant, c’était le mutisme. La colère s’exprime, et la colère c’est aussi contre l’humiliation qui consiste à faire sentir aux pauvres qu’ils ne sont rien ».

Un citoyen révolté © Radio France - Jacky Page

Et toujours la revendication pour un référendum d’initiative citoyenne © Radio France - Jacky Page

Absence de heurts place de la Libération

Place de la Libération, les clients attablés en terrasse contemplent tranquillement la scène. Les « gilets jaunes » s’arrêtent interloqués devant les grilles fermées de la mairie. Contrairement à la semaine dernière, aucun service d’ordre n’est présent dans la cour d’honneur pour repousser les tentatives d’intrusion. Faute de combattants, il n’y a donc pas d’incidents et les manifestants repartent sans rien avoir dégradé. D’ailleurs, les forces de l’ordre sont discrètes. On voit quelques fourgons place Grangier, prêts à intervenir si besoin. D’autres sont placés à des points stratégiques pour empêcher l’accès des « gilets jaunes », dans le secteur de la préfecture.

Place de la Libération © Radio France - Jacky Page

Les manifestants sont passés notamment le long des halles où le 26 janvier des "gilets jaunes" avaient été repoussés par des tirs de grenades lacrymogènes. Cette fois-ci, pas d'affrontements, mais les cafetiers ont prudemment rentré les tables en terrasse. On sait que des commerçants se plaignent de ces manifestations à répétition et leur imputent une forte baisse de leurs affaires. Mais quand le cortège passe dans les rues piétonnes, les boutiques ne baissent pas leur rideau. Un gilet jaune le fait remarquer. C'est la preuve dit-il que les "manifs" ne nuisent pas au commerce, contrairement à ce que disent certains.

Pas de heurts autour des halles © Radio France - Jacky Page

Les forces de l'ordre postées place Grangier © Radio France - Jacky Page

Une chapelière tire son chapeau aux gilets jaunes

Comme pour lui donner raison, rue des Godrans, une commerçante applaudit même les manifestants. Yvette est chapelière, et approuve la mobilisation : « on est comme eux, on en a marre de payer des charges, on n’y arrive plus. Ce ne sont pas les gilets jaunes qui nous empêchent de travailler, ce sont les gens qui n’ont plus de sous pour payer. On le voit, nous, dans le commerce ». La chapelière ajoute qu’au contraire, les « gilets jaunes » lui achètent des articles, des gants, des bonnets, quand il fait froid. Avec bien sûr une demande plus particulière de bonnets jaunes.

Les manifestants face au barre-pont rue de la Préfecture © Radio France - Jacky Page

Après 17 heures, les grenades lacrymogènes dispersent la foule place de la République © Radio France - Jacky Page

Cet acte XIV du mouvement des "gilets jaunes" a rassemblé quelque 2000 personnes au plus fort du rassemblement dans les rues de Dijon. Elles ont manifesté dans le calme, jusqu'à ce qu'à 17 heures les premières grenades lacrymogènes éclatent, rue de la Préfecture, après des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Mais il n'y a eu qu'une seule interpellation, et pas de blessé signalé.